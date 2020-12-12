فوز وست هام على ليدز يونايتد 2-1 فى الدورى الإنجليزى

حقق وست هام يونايتد الفوز على مضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب أيلاند رود، في افتتاح الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هدفي وست هام كل من توماس سوسيك وأنجيلو أوجبونا في الدقيقتين 25 و80، فيما أحرز ماتيوز كليخ هدف ليدز الوحيد في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.الفوز رفع رصيد وست هام إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليدز عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.