منشورات الجمل تصدر النسخة العربية لكتاب «الرأسمالية والفصام»

صدرت حديثا عن منشورات "الجمل"٬ النسخة العربية لكتاب "الرأسمالية والفصام.. أوديب ــ مضادا" من تأليف جيل ذولوز وفليكس جواتراي٬ ترجمة وتقديم عبد العزيز العيادي.وبحسب الناشر: عمد دولوز وجواترى إلى مهاجمة مدرسة التحليل النفسى أشد المهاجمة فى مسألة أساسية جوهرية، وهى ما أسمياه عبادة فرويد لمفهوم أوديب؛ أى اختزاله للطاقة النفسية الجنسية، الليبيدو أو الرغبة، فى نطاق ضيق محصور هو نطاق الأسرة، بحيث قصر فرويد الرغبة على الحياة الأسرية (ثالوث: الأب، الأم، الابن).وهذا تصور يرفضه المؤلفان ويدعوان، تلقاء هذا الرفض، إلى النظر إلى الرغبة نظرة أوسع وأعم وأشمل، أى النظر إلهيا من حيث كونها تسرى من جهة، فى الجسد الاجتماعى بأكمله كرحالة لا يعرف الاستقرار، ومن حيث كونها من جهة أخرى، تعبر جسد الفرد الواحد بأكمله من رأسه حتى أخمص قدميه.وهكذا يتصور الكاتبان أن الحقل الاجتماعى بمجمله مجال لتجلى الرغبة من حيث هى "سبولات آلية" مثلها فى ذلك مثل الكهرباء تخترق آلة بأملها فتبث فيها الحركة، وإذا كان هذا هو شكل حضور الرغبة فى الحقل الاجتماعى، فإن شكل توظيفها واستثمارها لا يمكن أن يستدل عليه إلا بالهذيانات التى "تتكلم" فى المجتمع، لا الهذيانات حول كراهية الأب أو حب الأم، وفق ما يفرضه القول بعقدة أوديب.