رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بكورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:37 ص
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
وكالات
طباعة
أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 9798 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 679 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 519 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز في 19 نوفمبر الماضي حاجز المليوني حالة، وبلغ حوالي مليونين و598 ألفا حتى يوم الجمعة.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 2 ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد.

موضوعات متعلقة

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

خاص| طرد صالح جمعة من مدرجات مباراة سيراميكا والإنتاج بسبب كورونا

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

الصور

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

الأكثر قراءة

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

«الصحة»: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

فوز وست هام على ليدز يونايتد 2-1 فى الدورى الإنجليزى

كومان يستقر على مدافع برشلونة الجديد للتعاقد معه

كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة المجموعة القصصية «عرائس السكر» لــ زيزيت سالم

منشورات الجمل تصدر النسخة العربية لكتاب «الرأسمالية والفصام»

الليلة.. حفل لفريق «قرار إزالة» بمكتبة الإسكندرية

غدًا.. معرض «رحلة الروح» بجاليري بيكاسو