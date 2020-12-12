نقابة المقاولات الليبية: مصر ستخرج قريبًا من مجموعة العالم الثالث إلى صفوف الدول المتقدمة

أكد المستشار عبد المجيد كشير، رئيس النقابة العامة لمقاولات البناء والتشييد والإنشاءات اللبيبة، على أهمية تنفيذ المشاريع القومية والاستراتيجيه بالمدن الجديدة التي سوف يكون لها مردود اقتصادي كبير كفيل يتخطى كافة الأزمات الاقتصادية في الشقيقة مصر.وقال «كشير»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن رخاء مصر يكمن في التقدم المأهول في كافة المجالات العلمية والبحثية والتطور المنظور في كافة الأنشطه ألاقتصادية، مضيفًا أن مصر سوف تخرج قريبًا جدًا من مجموعة العالم الثالث إلى صفوف الدول المتقدمة، حيث تعد الآن من مجموعة العشرين أي البلدان الصناعية، وهذا في حد ذاته عامل استراتيجي هام لحل جميع الأزمات الاقتصادية.وأضاف رئيس نقابة المقاولين اللبيبة، أن حجم المشروعات القومية التي نرها بمصر خلال فترة قصيرة لم تحدث في العالم، وهذا يدل على نحاج القيادة السياسية وقدرتها على تخطي الصعاب، وأن حجم الانجاز الجاري تنفيذه بالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة من أبرز المشروعات القومية التي يتمنى أن يتم التخطيط مثلها في إعادة إعمار لبيبا.