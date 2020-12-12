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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

صينيون يصممون جهازًا لإصلاح النسيج العصبى المتضرر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:03 ص
النسيج العصبى المتضرر
النسيج العصبى المتضرر
وكالات
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صمم علماء صينيون جهازًا صغيرًا للغاية لإصلاح النسيج العصبي المتضرر، يتفكك تدريجيا بعد إدخاله إلى جسم الإنسان.

وتشير نتائج الأبحاث، التي تم نشرها في مجلة Science Advances، إلى أن الحديث يدور عن جهاز يتم تثبيته على الأعصاب المتضررة.

واكتشف العلماء من خلال التجارب على الجرذان أن الجهاز قادر على استعادة الحركة ويساعد في تجدد نمو النسيج العصبي.

ولفت العلماء إلى أن الجهاز منسجم تماما مع البيئة الحيوية للأعضاء البشرية، ويتفكك تلقائيا، ما يستبعد ضرورة إجراء عمليات جراحية لإخراجه من الجسم.

ويشير أصحاب الدراسة إلى أن أكثر من مليون شخص سنويا حول العالم يعانون من آثار تضرر الجهاز العصبي المحيطي، لكن الأساليب الموجودة للعلاج لا تضمن التعافي الكامل. ويعتبر ابتكار العلماء الصينيين بمثابة الحل المحتمل لهذه المشكلة.

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