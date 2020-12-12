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اقتصاد

«المقاولين العرب»: خطة إعادة إعمار العراق تضم 157 مشروعا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:42 ص
الدكتور مالك دنقلة
الدكتور مالك دنقلة
علا العلاف
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قال الدكتور مالك دنقلا، نائب رئيس الاتحاد المقاولين العرب وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن سعي الحكومة المصرية والعراقية لإعادة أعمار العراق مقابل النفط سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد بعد حرب الربيع العربي التى استمرت 3 سنوات.

وأضاف مالك دنقلا، في تصريحات لـ«الدستور»، أن خطة إعادة الأعمار تضم تنفيذ 157 مشروعًا، لافتًا إلى أن بعض هذه المشاريع تدور حول إعادة بناء منشآت مدمرة مثل مطار الموصل وبناء المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومصانع وشبكات واتصالات السلكية واللاسلكية، مشيرًا إلى أن هذا أمر أساسي لتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن إجمالي الأراضي المعروضة للاستثمار لزراعة "المحاصيل الاستراتيجية" مثل القمح وبعد لمحاصيل الهامة تبلغ حوالي 1500 كيلومتر مربع بالعراق ولابد من وضعها ضمن مخطط إعادة الأعمار، حيث تعد بغداد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

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