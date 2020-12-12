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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لبنان يسجل 1518 إصابة جديدة بكورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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قالت وزارة الصحة اللبنانية إنه تم تسجيل 1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 143 ألفا و705 إصابات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1182 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 12 ألفا و18 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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