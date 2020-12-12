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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل لفريق «قرار إزالة» بمكتبة الإسكندرية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
فريق قرار إزالة
فريق قرار إزالة
نضال ممدوح
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تستقبل القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ حفلًا موسيقيًا٬ يحييه فريق "قرار إزالة"، وهو فريق غنائي تأسس عام 2012، يناقش قضايا سياسية واجتماعية من خلال أغانيه التي تنتمي لنوعية موسيقى الروك الممتزجة بالموسيقى والمقامات الشرقية.

ويتضمن الحفل باقة من أجمل ما قدمه الفريق من بينها: شريط بيسف٬ حاجات بتعيش٬ النهاية٬ صلصال٬ عجبي٬ مش مشكلتي٬ لعله خير وغيرها.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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