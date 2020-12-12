تونس: شفاء 83 ألفًا و162 حالة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 83 ألفًا و162 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 109 آلاف و104 إصابات.وأوضحت الوزارة - في بيان - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 5 آلاف و461 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 280 حالة، إلى جانب 95 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 43 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3801 حالة، فيما سجلت 1290 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 109 آلاف و104 حالات.