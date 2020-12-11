الخطيب: شعرت بالقلق بعد هدفنا الأول فى الزمالك بنهائى القرن

قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى إنه شعر بالقلق عندما أحزر لاعبو الأحمر الهدف الأول أمام الزمالك فى نهائي دورى أبطال إفريقيا.وقال محمود الخطيب فى تصريحات تلفزيونية للإعلامى يعقوب السعدى، عبر فضائية الأهلى: "شعرت بقلق لأن اللاعبين شعروا أنهم اقتربوا من الفوز، ولكن فى الشوط الثانى بدأ الأداء يعود بقوة".وأضاف: "فضل من ربنا إنه أكرمنا بهذا الإنجاز، لدرجة تجعلنى عاجز عن شكر الله، والشيء الثانى أوجه الشكر للجماهير".