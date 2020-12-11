«تعليم قنا» تحدد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، بقيادة الدكتور صبري خالد، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بالمحافظة للعام الدراسي 2020-2021، وذلك عقب اجتماع عقدته المديرية بين القيادات التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية المختلفة.وقال بيان لمديرية التربية والتعليم، إنه بعد اجتماع الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، مع السادة موجهى العموم للمواد المختلفة ومديري الإدارات، تم تحديد مواعيد امتحانات نصف العام للعام الدراسى 2020-2021، والتي جاءت كالتالي:الصف الرابع الابتدائي أيام 16 - 17 - 18 يناير 2021الصف الخامس الابتدائي أيام 20- 23- 26 يناير 2021الصف السادس الابتدائي أيام 21- 24- 27 يناير 2021الصف الأول الإعدادى أيام 20- 23- 26 يناير 2021الصف الثانى الإعدادى أيام 21- 24- 27 يناير 2021الصف الثالث الإعدادى من 30 يناير حتى 4 فبراير 2021