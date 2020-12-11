«تعليم قنا» تحدد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:55 م
قنا: إسلام البكريطباعة
حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، بقيادة الدكتور صبري خالد، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بالمحافظة للعام الدراسي 2020-2021، وذلك عقب اجتماع عقدته المديرية بين القيادات التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية المختلفة.
وقال بيان لمديرية التربية والتعليم، إنه بعد اجتماع الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، مع السادة موجهى العموم للمواد المختلفة ومديري الإدارات، تم تحديد مواعيد امتحانات نصف العام للعام الدراسى 2020-2021، والتي جاءت كالتالي:
الصف الرابع الابتدائي أيام 16 - 17 - 18 يناير 2021
الصف الخامس الابتدائي أيام 20- 23- 26 يناير 2021
الصف السادس الابتدائي أيام 21- 24- 27 يناير 2021
الصف الأول الإعدادى أيام 20- 23- 26 يناير 2021
الصف الثانى الإعدادى أيام 21- 24- 27 يناير 2021
الصف الثالث الإعدادى من 30 يناير حتى 4 فبراير 2021
وقال بيان لمديرية التربية والتعليم، إنه بعد اجتماع الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، مع السادة موجهى العموم للمواد المختلفة ومديري الإدارات، تم تحديد مواعيد امتحانات نصف العام للعام الدراسى 2020-2021، والتي جاءت كالتالي:
الصف الرابع الابتدائي أيام 16 - 17 - 18 يناير 2021
الصف الخامس الابتدائي أيام 20- 23- 26 يناير 2021
الصف السادس الابتدائي أيام 21- 24- 27 يناير 2021
الصف الأول الإعدادى أيام 20- 23- 26 يناير 2021
الصف الثانى الإعدادى أيام 21- 24- 27 يناير 2021
الصف الثالث الإعدادى من 30 يناير حتى 4 فبراير 2021