رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم قنا» تحدد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:55 م
تعليم قنا
تعليم قنا
قنا: إسلام البكري
طباعة
حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، بقيادة الدكتور صبري خالد، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بالمحافظة للعام الدراسي 2020-2021، وذلك عقب اجتماع عقدته المديرية بين القيادات التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية المختلفة.

وقال بيان لمديرية التربية والتعليم، إنه بعد اجتماع الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، مع السادة موجهى العموم للمواد المختلفة ومديري الإدارات، تم تحديد مواعيد امتحانات نصف العام للعام الدراسى 2020-2021، والتي جاءت كالتالي:

الصف الرابع الابتدائي أيام 16 - 17 - 18 يناير 2021

الصف الخامس الابتدائي أيام 20- 23- 26 يناير 2021

الصف السادس الابتدائي أيام 21- 24- 27 يناير 2021

الصف الأول الإعدادى أيام 20- 23- 26 يناير 2021

الصف الثانى الإعدادى أيام 21- 24- 27 يناير 2021

الصف الثالث الإعدادى من 30 يناير حتى 4 فبراير 2021

موضوعات متعلقة

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

القبض على مدرب الزمالك السابق بتهمة التحرش.. وتحديد موعد محاكمته

خاص| طرد صالح جمعة من مدرجات مباراة سيراميكا والإنتاج بسبب كورونا

علاج كورونا.. أهم المعلومات عن لقاح سينوفارم الصيني بعد وصوله مصر

الصور

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

الأكثر قراءة

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

«الصحة»: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

فوز وست هام على ليدز يونايتد 2-1 فى الدورى الإنجليزى

كومان يستقر على مدافع برشلونة الجديد للتعاقد معه

كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة المجموعة القصصية «عرائس السكر» لــ زيزيت سالم

منشورات الجمل تصدر النسخة العربية لكتاب «الرأسمالية والفصام»

الليلة.. حفل لفريق «قرار إزالة» بمكتبة الإسكندرية

غدًا.. معرض «رحلة الروح» بجاليري بيكاسو