حملات على المقاهى والأكشاك المخالفة بالمنيا (صور)

أغلقت حملة مسائية لإزالة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مقهى لمخالفتة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، كما أزالت كشك مخالف للتراخيص وتسبب في شغل مساحة من الرصيف.وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذه الحملات تأتي تنفيذً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والتصدي لحالات إشغالات الطرق والبناء المخالف والتعديات على حرم الطرق والأرصفة، وإظهار شوارع المدينة بالشكل الحضاري، وتطبيق القانون بكل حزم ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحلات والمقاهي والمواصلات العامة علي مدار الساعة.وأوضح محمود حسين، رئيس حي شمال مدينة المنيا، أن الوردية المسائية نفذت منذ قليل إزالة فورية لكشك بحى شمال بالمخالفة للتراخيص والقواعد المنظمة، فضلًا عن تأثيره السلبي علي تضيق رصيف الشارع الموجود به الكشك، كما تمكن الحي من إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على امواد ومعدات المخالفة، مؤكدًا استمرار التصدي بكل حسم وقوة لحالات الإشغال أو التعدي المخالف بكل أنواعه.وأضاف رئيس الحي، أنه تم أيضًا إغلاق مقهي بنطاق الحي لمدة 3 أيام لمخالفته الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، وتم مصادرة الأدوات المستخدمة من شيش وأكواب زجاج.