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تقارير ومتابعات

«حياتنا ممكن تروح فى لحظة».. كوبرى الجيزة يثير ذعر المواطنين

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:50 م
كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة
آية سالم
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انتابت حالة من الذعر عدد من المواطنين إثر وجود فتحة كبيرة أعلى كوبري الجيزة، والتي من الممكن أن تتسبب في حوادث عديدة على الطريق مما يودى بحياة الأرواح.

وناشد المواطنون المسئولين بضرورة التدخل مع الجهات المعنية لسرعة إصلاح الفتحة، حرصًا على سلامتهم.

"حياتنا ممكن تروح في لحظة"، بهذه الكلمات بدأ حافظ محمد، أحد المواطنين، حديثه عن وجود فتحة أعلى كوبري الجيزة، والذي أكد أن الفتحة موجودة بمفترق الطريق، ومن الصعب أن يلاحظها السائقون خلال مرورهم من أعلى الكوبري، وبمجرد السقوط فيها من الممكن أن تؤدي بحياتهم.

وأكد محمد كرم أن الفتحة أعلى الكوبري كانت أكبر من الحجم الموجود عليه في الوقت الحالي، ولكن بالجهود الذاتية للأهالي والمارة من على الكوبري تمكنوا من تضييقها، بوضع بعد الحديد لسدها بشكل مؤقت.

وأضاف محمد السيد، أنه يمتلك دراجة بخارية وكانت المرة الأولى التي يستقل فيها كوبري الجيزة، وفي اللحظات الأخيرة تمكن من رؤية الفتحة، ولولا ذلك كانت أودت بحياته وأصبح من الأموات، وطالب بضرورة تدخل المسئولين والجهات المعنية لإصلاحها حفاظا على سلامتهم.
كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة
كوبرى الجيزة

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