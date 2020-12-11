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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محمود الخطيب: تعرضنا لأزمات ومشاكل بفعل فاعل

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:47 م
الخطيب
الخطيب
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أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسته تعرض للعديد من الأزمات والمشاكل خلال فترة ولايته بفعل فاعل.

وقال الخطيب خلال حواره مع الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي " أصعب الظروف التي مررت بها خلال الفترة الماضية كانت دخولنا في مشاكل وأزمات ومهاترات بفعل فاعل".

وأضاف " طالبت زملائي من أعضاء مجلس الإدارة بعدم الرد على هذه المهاترات وأن يكون الرد بالعمل فقط".

وكان الأهلي قد توج مؤخرا بثلاثية الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

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