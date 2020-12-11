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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

الخطيب يكشف عن أصعب لحظات نهائى القرن ‏

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:49 م
الخطيب
الخطيب
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كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن اللحظة الأصعب عليه خلال نهائي القرن الذي جمع القطبين الأهلي والزمالك على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال الخطيب أثناء لقائه مع الإعلامي يعقوب السعدي عبر شاشة قناة الأهلي: «اللحظة الأصعب عقب تسجيل الهدف الأول، فتراجعنا للخلف وشعر اللاعبون بالطمأنينة وهذه كانت اللحظة الأصعب بالنسبة لي في المباراة».

وأتم: «فرحة لاعبي الأهلي نمت عن كم الضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها على مدار فترة طويلة».

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