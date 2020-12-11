قرارات مهمة من جامعة سيناء بعد وفاة الطالب يوسف فياض بكورونا

قررت جامعة سيناء منح إجازة لجميع الطلاب والإداريين والعمال لمدة أسبوع بالحرم الجامعي بالقنطرة بداية من غد السبت الموافق ١٢ ديسمبر حتى الجمعة ١٨ ديسمبر، على أن يكون أول يوم عودة للدراسة السبت الموافق ١٩ ديسمبر.وأضافت الجامعة في بيان لها، أن جميع المحاضرات سوف تكون أونلاين حتى نهاية الفصل الدراسي الأول وإلغاء جميع المعامل والحصص التطبيقية، وحصر جميع الطلاب المخالطين للطالب المتوفي يوسف فياض.وقالت الجامعة إنها تواصل تعقيم وتطهير كل منشآت الجامعة والاستفادة من هذه الإجازة كإجراء احترازي والتأكيد على عمليات التعقيم المتبعة.وكان قد توفي الأسبوع الماضي الطالب يوسف فياض بجامعة سيناء بعد إصابته بفيروس كورونا.