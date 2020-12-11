«حماة الوطن»: لدينا مشروعات قوانين تساهم في التنمية المستدامة

أكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن إجمالي ما حصل عليه الحزب في انتخابات مجلس النواب قائمة وفردي 23 مقعدًا، ليصبح في المركز الرابع ضمن الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، بعد مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد، لافتًا إلى أن الحزب لديه حزمة من مشروعات القوانين التي تساهم في توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ومشروعات تحقق خطة 2030 في إطار ما يحفظ الأمن القومي للبلاد.وأضاف الغباشي في تصريحات لـ«الدستور»، أنه على القوى السياسية أن تتكاتف وتوحد جهودها للحفاظ على أمن واستقرار الوطن من المخاطر التي تواجهها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الحزب يدعم توجهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يعمل على أمن واستقرار ونهوض البلاد وهو ما تجلى في زيارته الأخيرة لفرنسا والتي حققت العديد من النجاحات في قطاعات وقضايا مختلفة.ولفت الغباشى، إلى أن الحزب عقد اجتماعين لأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب لوضع الأجندة التشريعية التي سيعمل عليها الحزب خلال الفترة المقبلة.