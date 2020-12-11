نقل بائع المناديل وابنته لدار رعاية مؤقتًا.. وإعانة شهرية 2000 جنيه

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف بنقل بائع المناديل ويدعى أحمد ويبلغ من العمر 55 عامًا وابنته ملك 7 أعوام اللذين تم تداول صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعى وهما يفترشان الشارع بلا مأوى، إلى إحدى دور الرعاية بشكل مؤقت.وقررت الوزيرة نقلهما غدًا للإقامة في شقة تم التبرع بها من قبل جمعية "وطني أولًا بني سويف" بإحدى العمارات بطريق الفيوم، فضلا عن قيام الجمعية بصرف مساعدة شهرية قدرها ألفا جنيه لحين استقرار حالته الاجتماعية.ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف بتقديم مساعدة مالية فورية قدرها ألفا جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظة، وكذلك إجراء بحث اجتماعى دقيق للحالة لصرف مساعدات له من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة».