تمديد قيود السفر على الحدود البرية الأمريكية لـ 21 يناير

قال مسئولون أمريكيون وكنديون، اليوم الجمعة، إن حدود الولايات المتحدة البرية مع كندا والمكسيك ستظل مغلقة أمام السفر غير الضروري إلى يوم 21 يناير على الأقل مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أعداد قياسية في جميع أنحاء البلاد.ويعني القرار أن الأمر متروك لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لتحديد موعد رفع القيود التي تم فرضها لأول مرة في مارس للحد من انتشار الفيروس.وقال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي إن التمديد الأحدث ولمدة شهر هدفه "مواصلة منع انتشار كوفيد".وأكد وزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ الكندي بيل بلير التمديد.وقال على تويتر "ستستمر قراراتنا في الاستناد إلى أفضل نصائح الصحة العامة المتاحة للحفاظ على سلامة الكنديين".وسيتم تنصيب بايدن يوم 20 يناير.