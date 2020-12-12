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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية السبت 12-12-2020

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:13 ص
الدولار
الدولار
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تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد ارتفاعا طفيفا، اليوم السبت 12-12-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وارتفع سعر شراء الدولار الرسمي نسبيًا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.638 جنيه للشراء و15.772 جنيه للبيع، مقابل 15.632 جنيه للشراء و15.757 جنيه للشراء.

وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي

وسجلت العملة الخضراء أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية عند 15.66 جنيه لدى 16 بنكًا بمستهلّ تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك عوده
عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB
عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للبيع، و15.75 للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الاحتياطيات الدولية سجلت ارتفاعات مطردة بدءًا من منتصف العام الحالى 2020، حيث ارتفعت من 36 مليار دولار خلال مايو 2020 لـ 38.2 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضى، ثم 38.3 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى وصولًا لـ 38.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضى.

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