ترامب يخسر الدعاوى الانتخابية في محكمة ميشيجان العليا

خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جولة أخرى من الدعاوى الانتخابية في محكمة ميشيجان العليا، وفقا روسيا اليوم، نقلا عن مراسلها في واشنطن، مساء اليوم الجمعة.وكان الرئيس الأمريكي دعا في وقت سابق الجمعة، المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى اتباع الدستور في شأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية و"القيام بما يجب القيام به".وواصل ترامب انتقاده لوسائل الإعلام ووصفها بالمزيفة، واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات.