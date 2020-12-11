سر رقصة علي معلول الشهيرة بعد كل هدف (فيديو)

قال الكابتن علي معلول نجم النادي الأهلي، إن الرقصة الشهيرة التي يرقصها بعد كل هدف وأطلق عليها البعض «المجنونة» تم تأويلها كثيرا، لكن جميع التأويلات خاطئة.





وأوضح خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مساء اليوم، أن رقصته مرتبطة بإبنه "كريم" منذ أن كان يبلغ من العمر عامين فقط، حيث إن الرقصة كان يفعلها إبنه عندما رآها في أغنية أثارت إعجابه تسمى "داليدا"، لترد عليه منى الشاذلي: "تصدق الشناوي كان عنده حق لما قال عليك "عاطفي وحنين؟".



