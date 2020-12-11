حملة ليلية موسعة لرفع الإشغالات بطنطا

قامت رئاسة حى أول طنطا تحت إشراف الأستاذ عادل داود رئيس الحي، بتنفيذ حملة ليلية موسعة لرفع جميع الإشغالات من ميدان سوق الجملة وإزالة كل البلدورات المتهالكة، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.وأكد رئيس الحى أن الحملة تأتى تمهيدًا لرصف شارع الفاتح مع ميدان الجملة، وربطه مع باقي الشوارع الداخلة ضمن خطة الرصف بالحي، ضمن أكبر خطة للرصف في تاريخ الغريبة.