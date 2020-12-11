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الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تمرير ميزانية «الدفاع الأمريكية» في الكونجرس بأغلبية كاسحة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:59 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
وكالات
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مرر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة بأغلبية كاسحة مشروع قانون ميزانية الدفاع السنوية، ما يمهد الساحة لمواجهة مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي هدد باستخدام حق النقض "الفيتو" على التشريع.

وتمت الموافقة على مشروع القانون الضخم، وقيمته 740 مليار دولار بتأييد 84 عضوا واعتراض 13 آخرين، وهو أكبر بكثير من أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال أي اعتراض رئاسي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مرر أيضا مجلس النواب وهو أحد مجلسى الكونجرس الأمريكى، مشروع القانون بأغلبية كاسحة، ما يعني أنه إذا مضى ترامب فعليا في تهديده باستخدام الفيتو، سيكون لدى المشرعين أغلبية كبرى نادرة لتجاوز الفيتو الرئاسي.

وسيكون ذلك الفيتو الأول وربما الوحيد الذي يتم تخطيه في فترة رئاسة ترامب.

ويهدد ترامب باستخدام حق النقض بشكل أساسي بسبب طلب بأن يلغي الكونجرس الحماية القانونية لشركات التكنولوجيا، حيث يخوض ترامب معركة مع شركات التواصل الاجتماعي العملاقة، بشأن تحيز مزعوم ضد المحافظين.

كما عبر عن استيائه بشأن بند في مشروع القانون، سيزيل أسماء قيادات وشخصيات اتحادية شهيرة من على قواعد عسكرية، وتقييد عمليات سحب للقوات الأمريكية في ألمانيا وأفغانستان.

ويضم مشروع القانون تمويل للأمن القومي، ويحدد قرارات سياسية أساسية.

وينظر إلى مشروع قانون المخصصات السنوية بأنه حجر الزاوية للسياسة الدفاعية الأمريكية، حيث يتم تمريره كل عام منذ ستينيات القرن الماضي من قبل الحزبين.

ويمثل مشروع القانون توبيخا نادرا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لسياسة ترامب الخارجية، من خلال إجراءات، توقف بشكل فعلي خطط الرئيس لسحب قوات من ألمانيا، وتعقد عملية انسحاب القوات من أفغانستان.

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