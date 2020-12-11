«الرئيس الأرعن».. كيف ورط أردوغان بلاده فى عقوبات اقتصادية وأزمات دبلوماسية؟

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إنه رغم الانهيار الكبير الذي يشهده الاقتصاد التركي، يتم الترويج من قبل الإعلام الإخواني لتركيا على أنها دولة عظيمة.









وتابع محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، أن تركيا الآن أصبحت في مرمى الهدف، خاصة أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات عليها بسبب انتهاكات شرق المتوسط.









واستكمل أن الكونجرس الأمريكي يستعد لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب منظومة التسليح s400 التي حصلت عليها من روسيا.







