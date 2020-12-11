د. حبيبة محمدي تكتب: السيدة انتصار السيسي.. الأيقونة المصرية المثقفة

د. حبيبة محمدي تكتب: السيدة انتصار السيسي.. الأيقونة المصرية المثقفة
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:31 م
قال الفيلسوف "سقراط": (تكلمْ حتى أراكَ).
الإنسانُ يختبئُ بين ثنايا كلماته، وفي قلبِ لغته، وحديثُه هو جوازُ مرورِه، الأوّل، إلى قلوب وعقول الآخرين.
محاورُ كثيرةٌ، شملها ذلك اللقاءُ الإنسانيُّ المتميّز مع حرم رئيس جمهورية مصر العربية، السيدة انتصار السيسي..
لكنْ لأنَّ المجالَ، لا يسمح بالتعقيب على كلِّ النقاط، اخترتُ منها ما يخصّ الثقافة والقراءة، لأنَّ الأمرَ، استوقفني وأسعدني، ولن أكون مبالغةً، إذا قلتُ، أبهرني!
كم قرأنا هذه الجملة: "كُلَّمَا سمعتُ كلمةَ "مثقف"، تحسّستُ مسدسّي"!
تنتشر هذه الجملة، كانتشار النّار في الهشيم، بين الأوساط الثقافية للتعبير عن العلاقة المرتبكة دائما، بين المثقف والسلطة، أو المثقف والسياسيّ..
ونتساءل: هل لا بد أن يكون المثقف، دائما، معارضًا؟
هل الحديث عن أهل سلطة، محضُّ غواية؟ والمدح فيهم إذلالٌ للنفس؟ أو "مسحُ جوخ"؟
هل الكتابة عن أهل السلطة محاولة للتقرب منهم، لا يَقبلها المجتمع؟
هل أهل السلطة دائما، في رأي المعارضة، هم رجزٌ علينا اجتنابُه؟
هل المثقف، هو دائما على يسار السلطة؟
وإلاَّ نزل من برج المثقفّين العاجّي؟ أو أنزله أصحابُ التقييّمات الجاهزة!
ألاَّ يمكن أن نكون مثقفين ومحبّين في آنٍ واحد، ونستحسن الخير إن وُجد وننبه للخطأ، إن وُجد أيضا..
حيث هناك منطق في السياسة، وهو أننا في تعاملنا مع المسؤول، نكتب عنه إن أخطأ، لنقوّمه، ونذكر محاسنه إن أحسن حتى يكون قدوةً، مع أنَّ مَنْ سأكتب عنها، ليست في المسؤولية، لكنها امرأة نموذج وأيقونة لكلِّ النِّساء في العالم العربيّ.
وفي الأخير، هل لا بدّ، كي تقولوا عنّي إنِّي مثقفة حقيقية، أن أغضَّ الطرف عن إنجاز عظيم أو موقف نبيل، أعجبني مثلي مثل أي مواطن عادي، وأردتُ الكتابة عنه؟
أم كوني مُثقفة، يعني أنّني أقع تحت طائلة المنافقين والمدّاحين، لو كتبتُ!
الحقيقة، وضعتُ جانبًا، كلَّ هذه المخاوف، وردود الأفعال السلبية التي قد أتلقاها، وقررت أن أكتب، لا لشيء، سوى لأنِّي صادقة مع نفسي ومتصالحة مع قناعاتي، فأنا إنسان! قبل كلِّ شئ!
ولا حسابات عندي خارج دائرة الإنسانية أوّلًا، ثم القومية العربية، ثانيا.
انفعلت وأحسست بكل تلقائية، بأنّني أريد أن أكتب دون أية حسابات سياسية أو ما شابهها!
وقررت أن أكتب، وأتحمل مسؤولية ذلك، وأواجه كلَّ السِّهام التي قد تُصوَّب نحوي.. أكتب وليكن ما يكون!، متحملةً في ذلك نتيجة شهادة حق في حوار إنساني بالدرجة الأولى، ولا مصلحة عندي فيه، ولا أرجو جزاءً أو شكورا،- فأنا فقط مواطنة عربية، تنتمي إلى أمّتها العربية، تحبّها؛ وتتابع كل قضاياها.. والإعلام جزء من قضايا الأمة، وما يطرحه جدير بالتفاعل.. ما أنا سوى مواطنة عربية بدرجة عاشقة.. ولا أكتب سوى من منبع المحبَّة المُنزَّهة، وليس من أجل مصلحة أو "مسح الجوخ"!
واللهُ على ما أقول شهيد!
أمام إنسانيتها المتدفقة، لم أجد بُدًا من الكتابة!
فأنا كامرأةٍ عربيّة، أبحث عن النساء الملهمات في وطننا العربي الكبير..
بغضّ النظر عن كونها زوجة رئيس، بل زوجة رئيس أكبر دولة في المنطقة!
عندما نحبُّ وطنًا ونعشقه،فنحن نفعل ذلك مع كلِّ ما يخصّه:رموزه، أيقوناته،تاريخه،حضارته...ناسه وأهله... كل شيء.. بل يصبح حتى الهواء الذي نتنفسّه، نشعر فيه بجُسّيماتٍ من ذلك الوطن!
مفتاحٌ واحد فقط، يفتح كُلَّ الأبواب، يفتحها على الأمل، العمل، المحبّة، الإخلاص والوفاء..
هذا المفتاح، هو الزوجة!
أردتُ أن أقترب من هذه الشخصية الاستثنائية، المصرية، ذات الطلة "الحنون"، وهي أيقونة لكلِّ النِّساء في الوطن العربي.
نعم، قال الفيلسوف "سقراط": (تحدثْ حتى أراكَ).
تحدثتْ سيدةُ مصر الأولى، السيدة انتصار السيسي، حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ تحدثتْ، لنرى روحها الصافية، ونلتقي مع أفكارها المستنيرة، تحدثتْ بكلِّ هدوء، و"نوستالجيا" عن تعارفهما الأول، هي وسيادة الرئيس، وبأنهما أقارب، وعن الخطوبة والتي تكلّلت بالزواج السعيد والحمد لله.
رغم طبيعة عمله الصارم والمشدّد والمقيّد بمواعيد والتزامات، لكنّه كان زوجًا مسؤولا، ودّودا وملتزما بكلِّ واجباته، كزوجٍ في البداية، وكأبٍّ لاحقا...
وقد لخصتْ حديثها عن تلك الفكرة بقولها: (مش عايزة أسرد كلمات تِبقى تنطبق على ناس كتير بس هو فعلا مختلف.)
اهتمامه بأهله، "حنيّته" عليهم،...وغيرها من الأوصاف الجليلة...
و قالت إنَّها لا تضحك من أعماق قلبها، إلاَّ عندما تراه سعيدًا...
أما في الأوقات الصعبة،فترمي "حمولها"، أي همومها النفسية عليه، وحده!...على زوجها.. والذي لا يتوانّى في أن يخفّف عنها كلّّ الأعباء النفسّية..
و عن سؤال: متى تبكي؟
قالت:(عندما يسقط شهداء في وطني من أبناء الجيش أو الشرطة.)....
حقًا...
بسم الله الرحمن الرحيم:
(( وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.)).
- صدق الله العظيم.
و أكدتْ السيدة "انتصار" على تواصلها الدائم بأسّر الشهداء من الأمهات، وسعيها الدائم إلى تكريم الدولة، لهن..
أما جانب الثقافة فيها، كامرأة، فقالت إنّها تحبُّ الثقافة والفنون، وتحبُّ الخط العربي وتهتم به وبتشكيلاته، ومن الكتب التي حرصتْ على قراءتها،ذكرت:
"موسوعة مصر القديمة" للدكتور "سليم حسن"،و قرأت بإعجاب رواية "الوتد" لأستاذ الأجيال الأديب "خيري شلبي"،تلك الرواية، التى تركز على اعتبار المرأة وتدَ البيت، وخيمةَ الأسرة كلِّها..متجسّدةً -كما قرأنا- في الخالة "فاطمة ثعلبة"!! تلك المرأة الريفيّة المتحمِّلة للمسؤولية بصرامة، رغم قسوة الحياة! وهي التي ما فتئت -أي زوجة الرئيس-أن تعملَ من أجل تمكين المرأة في الحياة السياسية،و أيضا في المجالات الاجتماعية والثقافية،.. وغيرها...
من أجل المرأة،الزوجة،و الأم والعاملة...
وفضلا عما سبق، قرأتْ أيضا الكتاب الفذّ،"الأيام"، لعميد الأدب العربي "طه حسين"، وقرأت عبقريات "العقاد" الهامة، كما استهوتها رواياتُ الأستاذ "إحسان عبد القدوس" وقصص وروايات أستاذنا "نجيب محفوظ"،صاحب جائزة "نوبل".. وغيرها كثير..، بالتأكيد، كلُّها اختيارات -الحقيقة- تنّم عن شخصية تلك القارئة النّهمة والمرأة المُثَقَّفَة التي ترى في القراءةِ منبعًا للمعارف، وتكوين الرؤى الخصبة، والشخصية المُثقفة العارفة! وهذا ما استنتجتُه من الحوار..
بلا شك، القراءة هي مفتاح كلِّ المعارف، ونافذة تطلّ منها العقول على مختلف الثقافات والحضارات والأفكار،و مصدر كلِّ تنوير..
((إنَّ حبَّ القراءة يُعتبر من النعيم الذي عجلّه الله للمؤمن بالدنيا!))..
إنّنا أمام قارئة بامتياز، أمام امرأة مُثَقَّفَة من طرازٍ أوّل.. وفي البدء كانت القراءة..
لعلَّ ذلك امتثالًا لقول: "شمس الدين التبريزي":
(( اقرأْ كلَّ يوم، لاتنمْ بالعقلِ نفسِه الذي استيقظتَ به. )).
حقًا، القراءة كالشَّمسِ،هي ولادةٌ جديدة!..
أما عن اختياراتها فيما تسمع، فتحدثت السيدة "انتصار" عن حبِّها لأغاني "أم كلثوم"،و أنَّ ذوقَها المتفتح، يجعلها تسمع الكثيرين، وأيضا تسمع للمقرئين، مثل الشيخ "عبد الباسط عبد الصمد" وآخرين..
تلك ذكرياتُها الجميلة، دون استعراض أو تباهٍ، بل في بساطة،و هدوء ووقار ورقيّ المرأة المثقفة الحقيقية، فجاء الحديثُ هادئًا،راقٍ وساحرًا...
وآخر ما أذكر، أنها تؤمن كحكمةٍ في حياتها، تُطبقها وتسير عليها:"أنَّ الكلمةَ الطيّبة صدقة"!، فهي "لا تحب كسر خاطر حد"،و حقًا، جبر الخواطر، من الخُلُقِ الرفيع للإنسان،و هذا لعلّه منهجنا الإسلامي الفطري، الذي يرتكز إلى فطرة الخير الصحيحة؛و الدعوة إلى القيّم العالية في الحياة،و هي:
الحق، الخير والجمال!
و أقول أخيرًا وليس آخرا: دون رياء أو نفاق أو مجاملة:
لقد استمتعتُ وسعدتُ باللقاء، الذي جعلنّي أطلِّع على الكثير من الجوانب الإنسانية، عند هذه السيدة، لا بوصفها زوجة الرئيس، لكنها كامرأة مصرية عربية بسيطة، وأنا كمواطنة وامرأة عربية أعتبرها نموذجًا مُشرِّفًا، يجب أن يُحتذى به..
كما أُنوّه بجهود الإعلام المصري،في هذا الحوار، الذي نتعلّم منه أبجدية الإعلام، فيما يُعرف بالسهل الممتنع،فجاء اللقاءُ ممتعا ومؤثرا وجدانيا ومعرفيا واجتماعيا وإنسانيا، أيضًا...
لقاءٌ من القلب إلى القلوب، لذلك تأثر به الشعبُ المصريّ كلُّه، بل والشعبُ العربيُّ من المحيط إلى الخليج..
يقول الأستاذ "عباس العقاد":
(( لا يكفي أن تكونَ في النورِ لكي ترى، بل ينبغي أن يكون في النورِ ما تراه.)).
إنّنا-حقا- لا نرى في مَنْ نحبّ، سوى نورَ المحبّة!!
و إذْ كنت عاشقة لمصر الحبيبة،وطني الثاني،و لكلِّ أيقوناته،تظل "شهادتي مجروحة"، كما نقول باللهجة المصرية الجميلة،غير أنّني عند الكتابة، لا أبوح سوى بما هو صدق،و نابع من القلب،إنَّه مجرّد بوح نابع من المحبّة المنزّهة عن كلِّ غرض شخصيّ، لأنَّني -حقًا- لا أبغي جزاءً ولا شكرا ولا منصبا ولا جاهًا أو مالًا..
وأتحمّلُ مسؤولية كتابتي هذه، فقد يخرج علينا مَنْ يتهمّني بشُبهة (مسح الجوخ أو المجاملة أو محاولة الاقتراب من وجاهة السلطة).!!
أقول:إنَّ هذا ليس نهجي ولا أسلوبي، فأنا كاتبة معروفة بقلمي المحترم والمُنزّه، الذي لا يرتكز إلا للضمير،و لا ينتصر إلاَّ للجمال الإنساني والمحبّة.
ومواقفي معروفة، وانتمائي لأمّتي العربية، هو خطي في الدفاع، بقلمي، عن قضايا أمّتي،دائمآ وأبدًا!
و أمّتي الكبيرة العظيمة، قلبُها النابضُ هو مصر! ومَنْ لا يؤمن بذلك، فليبحثْ له عن قوميةٍ أخرى!
ولا أحتاج إلى أيِّ نوعٍ من المزايدة عليّ،
إنها الكتابة المُحِبَّة فحسب، الكتابة التي لا تنبض سوى بالحبّ ولا ترى إلاَّ بعيون الجمال!..
في البدءِ كان الحرفُ الصادقُ..
وفي البدءِ يكون الكاتبُ الحرُّ، أوّلًا وأخيرًا..
وإنِّي كذلك وسأظل وأبقى، بإذن الله.
طوبى للوحدة العربية.
د.حبيبة محمدي
كاتبة عربية جزائرية
[email protected]
الإنسانُ يختبئُ بين ثنايا كلماته، وفي قلبِ لغته، وحديثُه هو جوازُ مرورِه، الأوّل، إلى قلوب وعقول الآخرين.
محاورُ كثيرةٌ، شملها ذلك اللقاءُ الإنسانيُّ المتميّز مع حرم رئيس جمهورية مصر العربية، السيدة انتصار السيسي..
لكنْ لأنَّ المجالَ، لا يسمح بالتعقيب على كلِّ النقاط، اخترتُ منها ما يخصّ الثقافة والقراءة، لأنَّ الأمرَ، استوقفني وأسعدني، ولن أكون مبالغةً، إذا قلتُ، أبهرني!
كم قرأنا هذه الجملة: "كُلَّمَا سمعتُ كلمةَ "مثقف"، تحسّستُ مسدسّي"!
تنتشر هذه الجملة، كانتشار النّار في الهشيم، بين الأوساط الثقافية للتعبير عن العلاقة المرتبكة دائما، بين المثقف والسلطة، أو المثقف والسياسيّ..
ونتساءل: هل لا بد أن يكون المثقف، دائما، معارضًا؟
هل الحديث عن أهل سلطة، محضُّ غواية؟ والمدح فيهم إذلالٌ للنفس؟ أو "مسحُ جوخ"؟
هل الكتابة عن أهل السلطة محاولة للتقرب منهم، لا يَقبلها المجتمع؟
هل أهل السلطة دائما، في رأي المعارضة، هم رجزٌ علينا اجتنابُه؟
هل المثقف، هو دائما على يسار السلطة؟
وإلاَّ نزل من برج المثقفّين العاجّي؟ أو أنزله أصحابُ التقييّمات الجاهزة!
ألاَّ يمكن أن نكون مثقفين ومحبّين في آنٍ واحد، ونستحسن الخير إن وُجد وننبه للخطأ، إن وُجد أيضا..
حيث هناك منطق في السياسة، وهو أننا في تعاملنا مع المسؤول، نكتب عنه إن أخطأ، لنقوّمه، ونذكر محاسنه إن أحسن حتى يكون قدوةً، مع أنَّ مَنْ سأكتب عنها، ليست في المسؤولية، لكنها امرأة نموذج وأيقونة لكلِّ النِّساء في العالم العربيّ.
وفي الأخير، هل لا بدّ، كي تقولوا عنّي إنِّي مثقفة حقيقية، أن أغضَّ الطرف عن إنجاز عظيم أو موقف نبيل، أعجبني مثلي مثل أي مواطن عادي، وأردتُ الكتابة عنه؟
أم كوني مُثقفة، يعني أنّني أقع تحت طائلة المنافقين والمدّاحين، لو كتبتُ!
الحقيقة، وضعتُ جانبًا، كلَّ هذه المخاوف، وردود الأفعال السلبية التي قد أتلقاها، وقررت أن أكتب، لا لشيء، سوى لأنِّي صادقة مع نفسي ومتصالحة مع قناعاتي، فأنا إنسان! قبل كلِّ شئ!
ولا حسابات عندي خارج دائرة الإنسانية أوّلًا، ثم القومية العربية، ثانيا.
انفعلت وأحسست بكل تلقائية، بأنّني أريد أن أكتب دون أية حسابات سياسية أو ما شابهها!
وقررت أن أكتب، وأتحمل مسؤولية ذلك، وأواجه كلَّ السِّهام التي قد تُصوَّب نحوي.. أكتب وليكن ما يكون!، متحملةً في ذلك نتيجة شهادة حق في حوار إنساني بالدرجة الأولى، ولا مصلحة عندي فيه، ولا أرجو جزاءً أو شكورا،- فأنا فقط مواطنة عربية، تنتمي إلى أمّتها العربية، تحبّها؛ وتتابع كل قضاياها.. والإعلام جزء من قضايا الأمة، وما يطرحه جدير بالتفاعل.. ما أنا سوى مواطنة عربية بدرجة عاشقة.. ولا أكتب سوى من منبع المحبَّة المُنزَّهة، وليس من أجل مصلحة أو "مسح الجوخ"!
واللهُ على ما أقول شهيد!
أمام إنسانيتها المتدفقة، لم أجد بُدًا من الكتابة!
فأنا كامرأةٍ عربيّة، أبحث عن النساء الملهمات في وطننا العربي الكبير..
بغضّ النظر عن كونها زوجة رئيس، بل زوجة رئيس أكبر دولة في المنطقة!
عندما نحبُّ وطنًا ونعشقه،فنحن نفعل ذلك مع كلِّ ما يخصّه:رموزه، أيقوناته،تاريخه،حضارته...ناسه وأهله... كل شيء.. بل يصبح حتى الهواء الذي نتنفسّه، نشعر فيه بجُسّيماتٍ من ذلك الوطن!
مفتاحٌ واحد فقط، يفتح كُلَّ الأبواب، يفتحها على الأمل، العمل، المحبّة، الإخلاص والوفاء..
هذا المفتاح، هو الزوجة!
أردتُ أن أقترب من هذه الشخصية الاستثنائية، المصرية، ذات الطلة "الحنون"، وهي أيقونة لكلِّ النِّساء في الوطن العربي.
نعم، قال الفيلسوف "سقراط": (تحدثْ حتى أراكَ).
تحدثتْ سيدةُ مصر الأولى، السيدة انتصار السيسي، حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ تحدثتْ، لنرى روحها الصافية، ونلتقي مع أفكارها المستنيرة، تحدثتْ بكلِّ هدوء، و"نوستالجيا" عن تعارفهما الأول، هي وسيادة الرئيس، وبأنهما أقارب، وعن الخطوبة والتي تكلّلت بالزواج السعيد والحمد لله.
رغم طبيعة عمله الصارم والمشدّد والمقيّد بمواعيد والتزامات، لكنّه كان زوجًا مسؤولا، ودّودا وملتزما بكلِّ واجباته، كزوجٍ في البداية، وكأبٍّ لاحقا...
وقد لخصتْ حديثها عن تلك الفكرة بقولها: (مش عايزة أسرد كلمات تِبقى تنطبق على ناس كتير بس هو فعلا مختلف.)
اهتمامه بأهله، "حنيّته" عليهم،...وغيرها من الأوصاف الجليلة...
و قالت إنَّها لا تضحك من أعماق قلبها، إلاَّ عندما تراه سعيدًا...
أما في الأوقات الصعبة،فترمي "حمولها"، أي همومها النفسية عليه، وحده!...على زوجها.. والذي لا يتوانّى في أن يخفّف عنها كلّّ الأعباء النفسّية..
و عن سؤال: متى تبكي؟
قالت:(عندما يسقط شهداء في وطني من أبناء الجيش أو الشرطة.)....
حقًا...
بسم الله الرحمن الرحيم:
(( وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.)).
- صدق الله العظيم.
و أكدتْ السيدة "انتصار" على تواصلها الدائم بأسّر الشهداء من الأمهات، وسعيها الدائم إلى تكريم الدولة، لهن..
أما جانب الثقافة فيها، كامرأة، فقالت إنّها تحبُّ الثقافة والفنون، وتحبُّ الخط العربي وتهتم به وبتشكيلاته، ومن الكتب التي حرصتْ على قراءتها،ذكرت:
"موسوعة مصر القديمة" للدكتور "سليم حسن"،و قرأت بإعجاب رواية "الوتد" لأستاذ الأجيال الأديب "خيري شلبي"،تلك الرواية، التى تركز على اعتبار المرأة وتدَ البيت، وخيمةَ الأسرة كلِّها..متجسّدةً -كما قرأنا- في الخالة "فاطمة ثعلبة"!! تلك المرأة الريفيّة المتحمِّلة للمسؤولية بصرامة، رغم قسوة الحياة! وهي التي ما فتئت -أي زوجة الرئيس-أن تعملَ من أجل تمكين المرأة في الحياة السياسية،و أيضا في المجالات الاجتماعية والثقافية،.. وغيرها...
من أجل المرأة،الزوجة،و الأم والعاملة...
وفضلا عما سبق، قرأتْ أيضا الكتاب الفذّ،"الأيام"، لعميد الأدب العربي "طه حسين"، وقرأت عبقريات "العقاد" الهامة، كما استهوتها رواياتُ الأستاذ "إحسان عبد القدوس" وقصص وروايات أستاذنا "نجيب محفوظ"،صاحب جائزة "نوبل".. وغيرها كثير..، بالتأكيد، كلُّها اختيارات -الحقيقة- تنّم عن شخصية تلك القارئة النّهمة والمرأة المُثَقَّفَة التي ترى في القراءةِ منبعًا للمعارف، وتكوين الرؤى الخصبة، والشخصية المُثقفة العارفة! وهذا ما استنتجتُه من الحوار..
بلا شك، القراءة هي مفتاح كلِّ المعارف، ونافذة تطلّ منها العقول على مختلف الثقافات والحضارات والأفكار،و مصدر كلِّ تنوير..
((إنَّ حبَّ القراءة يُعتبر من النعيم الذي عجلّه الله للمؤمن بالدنيا!))..
إنّنا أمام قارئة بامتياز، أمام امرأة مُثَقَّفَة من طرازٍ أوّل.. وفي البدء كانت القراءة..
لعلَّ ذلك امتثالًا لقول: "شمس الدين التبريزي":
(( اقرأْ كلَّ يوم، لاتنمْ بالعقلِ نفسِه الذي استيقظتَ به. )).
حقًا، القراءة كالشَّمسِ،هي ولادةٌ جديدة!..
أما عن اختياراتها فيما تسمع، فتحدثت السيدة "انتصار" عن حبِّها لأغاني "أم كلثوم"،و أنَّ ذوقَها المتفتح، يجعلها تسمع الكثيرين، وأيضا تسمع للمقرئين، مثل الشيخ "عبد الباسط عبد الصمد" وآخرين..
تلك ذكرياتُها الجميلة، دون استعراض أو تباهٍ، بل في بساطة،و هدوء ووقار ورقيّ المرأة المثقفة الحقيقية، فجاء الحديثُ هادئًا،راقٍ وساحرًا...
وآخر ما أذكر، أنها تؤمن كحكمةٍ في حياتها، تُطبقها وتسير عليها:"أنَّ الكلمةَ الطيّبة صدقة"!، فهي "لا تحب كسر خاطر حد"،و حقًا، جبر الخواطر، من الخُلُقِ الرفيع للإنسان،و هذا لعلّه منهجنا الإسلامي الفطري، الذي يرتكز إلى فطرة الخير الصحيحة؛و الدعوة إلى القيّم العالية في الحياة،و هي:
الحق، الخير والجمال!
و أقول أخيرًا وليس آخرا: دون رياء أو نفاق أو مجاملة:
لقد استمتعتُ وسعدتُ باللقاء، الذي جعلنّي أطلِّع على الكثير من الجوانب الإنسانية، عند هذه السيدة، لا بوصفها زوجة الرئيس، لكنها كامرأة مصرية عربية بسيطة، وأنا كمواطنة وامرأة عربية أعتبرها نموذجًا مُشرِّفًا، يجب أن يُحتذى به..
كما أُنوّه بجهود الإعلام المصري،في هذا الحوار، الذي نتعلّم منه أبجدية الإعلام، فيما يُعرف بالسهل الممتنع،فجاء اللقاءُ ممتعا ومؤثرا وجدانيا ومعرفيا واجتماعيا وإنسانيا، أيضًا...
لقاءٌ من القلب إلى القلوب، لذلك تأثر به الشعبُ المصريّ كلُّه، بل والشعبُ العربيُّ من المحيط إلى الخليج..
يقول الأستاذ "عباس العقاد":
(( لا يكفي أن تكونَ في النورِ لكي ترى، بل ينبغي أن يكون في النورِ ما تراه.)).
إنّنا-حقا- لا نرى في مَنْ نحبّ، سوى نورَ المحبّة!!
و إذْ كنت عاشقة لمصر الحبيبة،وطني الثاني،و لكلِّ أيقوناته،تظل "شهادتي مجروحة"، كما نقول باللهجة المصرية الجميلة،غير أنّني عند الكتابة، لا أبوح سوى بما هو صدق،و نابع من القلب،إنَّه مجرّد بوح نابع من المحبّة المنزّهة عن كلِّ غرض شخصيّ، لأنَّني -حقًا- لا أبغي جزاءً ولا شكرا ولا منصبا ولا جاهًا أو مالًا..
وأتحمّلُ مسؤولية كتابتي هذه، فقد يخرج علينا مَنْ يتهمّني بشُبهة (مسح الجوخ أو المجاملة أو محاولة الاقتراب من وجاهة السلطة).!!
أقول:إنَّ هذا ليس نهجي ولا أسلوبي، فأنا كاتبة معروفة بقلمي المحترم والمُنزّه، الذي لا يرتكز إلا للضمير،و لا ينتصر إلاَّ للجمال الإنساني والمحبّة.
ومواقفي معروفة، وانتمائي لأمّتي العربية، هو خطي في الدفاع، بقلمي، عن قضايا أمّتي،دائمآ وأبدًا!
و أمّتي الكبيرة العظيمة، قلبُها النابضُ هو مصر! ومَنْ لا يؤمن بذلك، فليبحثْ له عن قوميةٍ أخرى!
ولا أحتاج إلى أيِّ نوعٍ من المزايدة عليّ،
إنها الكتابة المُحِبَّة فحسب، الكتابة التي لا تنبض سوى بالحبّ ولا ترى إلاَّ بعيون الجمال!..
في البدءِ كان الحرفُ الصادقُ..
وفي البدءِ يكون الكاتبُ الحرُّ، أوّلًا وأخيرًا..
وإنِّي كذلك وسأظل وأبقى، بإذن الله.
طوبى للوحدة العربية.
د.حبيبة محمدي
كاتبة عربية جزائرية
[email protected]