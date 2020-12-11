د. حبيبة محمدي تكتب: السيدة انتصار السيسي.. الأيقونة المصرية المثقفة

قال الفيلسوف "سقراط": (تكلمْ حتى أراكَ).الإنسانُ يختبئُ بين ثنايا كلماته، وفي قلبِ لغته، وحديثُه هو جوازُ مرورِه، الأوّل، إلى قلوب وعقول الآخرين.محاورُ كثيرةٌ، شملها ذلك اللقاءُ الإنسانيُّ المتميّز مع حرم رئيس جمهورية مصر العربية، السيدة انتصار السيسي..لكنْ لأنَّ المجالَ، لا يسمح بالتعقيب على كلِّ النقاط، اخترتُ منها ما يخصّ الثقافة والقراءة، لأنَّ الأمرَ، استوقفني وأسعدني، ولن أكون مبالغةً، إذا قلتُ، أبهرني!كم قرأنا هذه الجملة: "كُلَّمَا سمعتُ كلمةَ "مثقف"، تحسّستُ مسدسّي"!تنتشر هذه الجملة، كانتشار النّار في الهشيم، بين الأوساط الثقافية للتعبير عن العلاقة المرتبكة دائما، بين المثقف والسلطة، أو المثقف والسياسيّ..ونتساءل: هل لا بد أن يكون المثقف، دائما، معارضًا؟هل الحديث عن أهل سلطة، محضُّ غواية؟ والمدح فيهم إذلالٌ للنفس؟ أو "مسحُ جوخ"؟هل الكتابة عن أهل السلطة محاولة للتقرب منهم، لا يَقبلها المجتمع؟هل أهل السلطة دائما، في رأي المعارضة، هم رجزٌ علينا اجتنابُه؟هل المثقف، هو دائما على يسار السلطة؟وإلاَّ نزل من برج المثقفّين العاجّي؟ أو أنزله أصحابُ التقييّمات الجاهزة!ألاَّ يمكن أن نكون مثقفين ومحبّين في آنٍ واحد، ونستحسن الخير إن وُجد وننبه للخطأ، إن وُجد أيضا..حيث هناك منطق في السياسة، وهو أننا في تعاملنا مع المسؤول، نكتب عنه إن أخطأ، لنقوّمه، ونذكر محاسنه إن أحسن حتى يكون قدوةً، مع أنَّ مَنْ سأكتب عنها، ليست في المسؤولية، لكنها امرأة نموذج وأيقونة لكلِّ النِّساء في العالم العربيّ.وفي الأخير، هل لا بدّ، كي تقولوا عنّي إنِّي مثقفة حقيقية، أن أغضَّ الطرف عن إنجاز عظيم أو موقف نبيل، أعجبني مثلي مثل أي مواطن عادي، وأردتُ الكتابة عنه؟أم كوني مُثقفة، يعني أنّني أقع تحت طائلة المنافقين والمدّاحين، لو كتبتُ!الحقيقة، وضعتُ جانبًا، كلَّ هذه المخاوف، وردود الأفعال السلبية التي قد أتلقاها، وقررت أن أكتب، لا لشيء، سوى لأنِّي صادقة مع نفسي ومتصالحة مع قناعاتي، فأنا إنسان! قبل كلِّ شئ!ولا حسابات عندي خارج دائرة الإنسانية أوّلًا، ثم القومية العربية، ثانيا.انفعلت وأحسست بكل تلقائية، بأنّني أريد أن أكتب دون أية حسابات سياسية أو ما شابهها!وقررت أن أكتب، وأتحمل مسؤولية ذلك، وأواجه كلَّ السِّهام التي قد تُصوَّب نحوي.. أكتب وليكن ما يكون!، متحملةً في ذلك نتيجة شهادة حق في حوار إنساني بالدرجة الأولى، ولا مصلحة عندي فيه، ولا أرجو جزاءً أو شكورا،- فأنا فقط مواطنة عربية، تنتمي إلى أمّتها العربية، تحبّها؛ وتتابع كل قضاياها.. والإعلام جزء من قضايا الأمة، وما يطرحه جدير بالتفاعل.. ما أنا سوى مواطنة عربية بدرجة عاشقة.. ولا أكتب سوى من منبع المحبَّة المُنزَّهة، وليس من أجل مصلحة أو "مسح الجوخ"!واللهُ على ما أقول شهيد!أمام إنسانيتها المتدفقة، لم أجد بُدًا من الكتابة!فأنا كامرأةٍ عربيّة، أبحث عن النساء الملهمات في وطننا العربي الكبير..بغضّ النظر عن كونها زوجة رئيس، بل زوجة رئيس أكبر دولة في المنطقة!عندما نحبُّ وطنًا ونعشقه،فنحن نفعل ذلك مع كلِّ ما يخصّه:رموزه، أيقوناته،تاريخه،حضارته...ناسه وأهله... كل شيء.. بل يصبح حتى الهواء الذي نتنفسّه، نشعر فيه بجُسّيماتٍ من ذلك الوطن!مفتاحٌ واحد فقط، يفتح كُلَّ الأبواب، يفتحها على الأمل، العمل، المحبّة، الإخلاص والوفاء..هذا المفتاح، هو الزوجة!أردتُ أن أقترب من هذه الشخصية الاستثنائية، المصرية، ذات الطلة "الحنون"، وهي أيقونة لكلِّ النِّساء في الوطن العربي.نعم، قال الفيلسوف "سقراط": (تحدثْ حتى أراكَ).تحدثتْ سيدةُ مصر الأولى، السيدة انتصار السيسي، حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ تحدثتْ، لنرى روحها الصافية، ونلتقي مع أفكارها المستنيرة، تحدثتْ بكلِّ هدوء، و"نوستالجيا" عن تعارفهما الأول، هي وسيادة الرئيس، وبأنهما أقارب، وعن الخطوبة والتي تكلّلت بالزواج السعيد والحمد لله.رغم طبيعة عمله الصارم والمشدّد والمقيّد بمواعيد والتزامات، لكنّه كان زوجًا مسؤولا، ودّودا وملتزما بكلِّ واجباته، كزوجٍ في البداية، وكأبٍّ لاحقا...وقد لخصتْ حديثها عن تلك الفكرة بقولها: (مش عايزة أسرد كلمات تِبقى تنطبق على ناس كتير بس هو فعلا مختلف.)اهتمامه بأهله، "حنيّته" عليهم،...وغيرها من الأوصاف الجليلة...و قالت إنَّها لا تضحك من أعماق قلبها، إلاَّ عندما تراه سعيدًا...أما في الأوقات الصعبة،فترمي "حمولها"، أي همومها النفسية عليه، وحده!...على زوجها.. والذي لا يتوانّى في أن يخفّف عنها كلّّ الأعباء النفسّية..و عن سؤال: متى تبكي؟قالت:(عندما يسقط شهداء في وطني من أبناء الجيش أو الشرطة.)....حقًا...بسم الله الرحمن الرحيم:(( وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.)).- صدق الله العظيم.و أكدتْ السيدة "انتصار" على تواصلها الدائم بأسّر الشهداء من الأمهات، وسعيها الدائم إلى تكريم الدولة، لهن..أما جانب الثقافة فيها، كامرأة، فقالت إنّها تحبُّ الثقافة والفنون، وتحبُّ الخط العربي وتهتم به وبتشكيلاته، ومن الكتب التي حرصتْ على قراءتها،ذكرت:"موسوعة مصر القديمة" للدكتور "سليم حسن"،و قرأت بإعجاب رواية "الوتد" لأستاذ الأجيال الأديب "خيري شلبي"،تلك الرواية، التى تركز على اعتبار المرأة وتدَ البيت، وخيمةَ الأسرة كلِّها..متجسّدةً -كما قرأنا- في الخالة "فاطمة ثعلبة"!! تلك المرأة الريفيّة المتحمِّلة للمسؤولية بصرامة، رغم قسوة الحياة! وهي التي ما فتئت -أي زوجة الرئيس-أن تعملَ من أجل تمكين المرأة في الحياة السياسية،و أيضا في المجالات الاجتماعية والثقافية،.. وغيرها...من أجل المرأة،الزوجة،و الأم والعاملة...وفضلا عما سبق، قرأتْ أيضا الكتاب الفذّ،"الأيام"، لعميد الأدب العربي "طه حسين"، وقرأت عبقريات "العقاد" الهامة، كما استهوتها رواياتُ الأستاذ "إحسان عبد القدوس" وقصص وروايات أستاذنا "نجيب محفوظ"،صاحب جائزة "نوبل".. وغيرها كثير..، بالتأكيد، كلُّها اختيارات -الحقيقة- تنّم عن شخصية تلك القارئة النّهمة والمرأة المُثَقَّفَة التي ترى في القراءةِ منبعًا للمعارف، وتكوين الرؤى الخصبة، والشخصية المُثقفة العارفة! وهذا ما استنتجتُه من الحوار..بلا شك، القراءة هي مفتاح كلِّ المعارف، ونافذة تطلّ منها العقول على مختلف الثقافات والحضارات والأفكار،و مصدر كلِّ تنوير..((إنَّ حبَّ القراءة يُعتبر من النعيم الذي عجلّه الله للمؤمن بالدنيا!))..إنّنا أمام قارئة بامتياز، أمام امرأة مُثَقَّفَة من طرازٍ أوّل.. وفي البدء كانت القراءة..لعلَّ ذلك امتثالًا لقول: "شمس الدين التبريزي":(( اقرأْ كلَّ يوم، لاتنمْ بالعقلِ نفسِه الذي استيقظتَ به. )).حقًا، القراءة كالشَّمسِ،هي ولادةٌ جديدة!..أما عن اختياراتها فيما تسمع، فتحدثت السيدة "انتصار" عن حبِّها لأغاني "أم كلثوم"،و أنَّ ذوقَها المتفتح، يجعلها تسمع الكثيرين، وأيضا تسمع للمقرئين، مثل الشيخ "عبد الباسط عبد الصمد" وآخرين..تلك ذكرياتُها الجميلة، دون استعراض أو تباهٍ، بل في بساطة،و هدوء ووقار ورقيّ المرأة المثقفة الحقيقية، فجاء الحديثُ هادئًا،راقٍ وساحرًا...وآخر ما أذكر، أنها تؤمن كحكمةٍ في حياتها، تُطبقها وتسير عليها:"أنَّ الكلمةَ الطيّبة صدقة"!، فهي "لا تحب كسر خاطر حد"،و حقًا، جبر الخواطر، من الخُلُقِ الرفيع للإنسان،و هذا لعلّه منهجنا الإسلامي الفطري، الذي يرتكز إلى فطرة الخير الصحيحة؛و الدعوة إلى القيّم العالية في الحياة،و هي:الحق، الخير والجمال!و أقول أخيرًا وليس آخرا: دون رياء أو نفاق أو مجاملة:لقد استمتعتُ وسعدتُ باللقاء، الذي جعلنّي أطلِّع على الكثير من الجوانب الإنسانية، عند هذه السيدة، لا بوصفها زوجة الرئيس، لكنها كامرأة مصرية عربية بسيطة، وأنا كمواطنة وامرأة عربية أعتبرها نموذجًا مُشرِّفًا، يجب أن يُحتذى به..كما أُنوّه بجهود الإعلام المصري،في هذا الحوار، الذي نتعلّم منه أبجدية الإعلام، فيما يُعرف بالسهل الممتنع،فجاء اللقاءُ ممتعا ومؤثرا وجدانيا ومعرفيا واجتماعيا وإنسانيا، أيضًا...لقاءٌ من القلب إلى القلوب، لذلك تأثر به الشعبُ المصريّ كلُّه، بل والشعبُ العربيُّ من المحيط إلى الخليج..يقول الأستاذ "عباس العقاد":(( لا يكفي أن تكونَ في النورِ لكي ترى، بل ينبغي أن يكون في النورِ ما تراه.)).إنّنا-حقا- لا نرى في مَنْ نحبّ، سوى نورَ المحبّة!!و إذْ كنت عاشقة لمصر الحبيبة،وطني الثاني،و لكلِّ أيقوناته،تظل "شهادتي مجروحة"، كما نقول باللهجة المصرية الجميلة،غير أنّني عند الكتابة، لا أبوح سوى بما هو صدق،و نابع من القلب،إنَّه مجرّد بوح نابع من المحبّة المنزّهة عن كلِّ غرض شخصيّ، لأنَّني -حقًا- لا أبغي جزاءً ولا شكرا ولا منصبا ولا جاهًا أو مالًا..وأتحمّلُ مسؤولية كتابتي هذه، فقد يخرج علينا مَنْ يتهمّني بشُبهة (مسح الجوخ أو المجاملة أو محاولة الاقتراب من وجاهة السلطة).!!أقول:إنَّ هذا ليس نهجي ولا أسلوبي، فأنا كاتبة معروفة بقلمي المحترم والمُنزّه، الذي لا يرتكز إلا للضمير،و لا ينتصر إلاَّ للجمال الإنساني والمحبّة.ومواقفي معروفة، وانتمائي لأمّتي العربية، هو خطي في الدفاع، بقلمي، عن قضايا أمّتي،دائمآ وأبدًا!و أمّتي الكبيرة العظيمة، قلبُها النابضُ هو مصر! ومَنْ لا يؤمن بذلك، فليبحثْ له عن قوميةٍ أخرى!ولا أحتاج إلى أيِّ نوعٍ من المزايدة عليّ،إنها الكتابة المُحِبَّة فحسب، الكتابة التي لا تنبض سوى بالحبّ ولا ترى إلاَّ بعيون الجمال!..في البدءِ كان الحرفُ الصادقُ..وفي البدءِ يكون الكاتبُ الحرُّ، أوّلًا وأخيرًا..وإنِّي كذلك وسأظل وأبقى، بإذن الله.طوبى للوحدة العربية.د.حبيبة محمديكاتبة عربية جزائرية