إعدام كميات كبيرة من اللحوم والمنتجات الغذائية الفاسدة بنجع حمادي

شنت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، بنجع حمادي، حملة موسعة على الثلاجات والمطاعم بالمدينة، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، أمام المواطنين، أسفرت عن ضبط كمية من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وقال حماد حسين علاء الدين، مفتش أغذية في تصريحات خاصة، إن الحملة أسفرت عن إعدام 30 لترا من زيت سبق استخدامه، ومجهول المصدر، و15 كيلو جراما من الجبن البيضاء خشالة متغيرة في الخواص الطبيعية، و10 كيلو جرامات حلاوة طحنية، و10 كيلو جرامات كبدة مجمدة و45 كيلو جرام مخلل، فضلا عن تحرير 11 محضر جنح للمخالفين، وإرسال مذكرة غلق لغير المستوفين الاشتراطات الصحية وغير المرخصين.وأكد علاء الدين، على أن ذلك جاء بتوجيهات من الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور بدوي المعاون، مدير عام قطاع الشمال ومدير الإدارة الصحية بنجع حمادي، وبإشراف فريق عمل مكتب مراقبة الأغذية بنجع حمادي برئاسة رأفت نجيب فهيم، رئيس المكتب، وعماد أيوب صمور، مفتش أغذية، ومنتصر على محمد.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت المحاضر للمخالفين، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.