تشميع 6 منشآت في حملة لتطبيق الإجراءات الوقائية بالإسكندرية

شن حي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملة موسعة مساء اليوم الجمعة، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، لإغلاق المراكز التعليمية وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق 6 منشآت بيانهم كالآتي: «بلاي ستيشن بشارع سلمان الفارسي متفرع من شارع ملك حفني بحري، سنتر تعليمي بشارع علي بن أبي طالب المتفرع من شارع المهداوي بالمندرة القبلية، بلاي ستيشن رقم 536 بشارع ملك حفني السياحي، بلاي ستيشن إنترنت كافيه بشارع علي بن أبي طالب المتفرع من شارع المهداوي بالمندرة القبلية، بلاي ستيشن بشارع ملك حفني السياحي، بلاي ستيشن رقم 592 شارع الرشيدي المتفرع من شارع ملك حفني السياحي».شارك بالحملة ممثلو الإدارات المعنية بالحي من الخدمات ورخص المحلات والعضو القانوني بالحي والمتابعة الميدانية، وممثل الاتصال السياسي بالمنتزه التعليمية.