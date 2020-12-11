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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض يأمر رئيس هيئة الأدوية الأمريكية بإجازة لقاح فايزر أو الاستقالة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:41 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
عبير سليم
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن البيت الأبيض أمر، اليوم الجمعة، رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان، بإجازة لقاح فايزر أو تقديم استقالته، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز حث ستيفن هان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على الإذن بلقاح COVID-19 الذي تنتجه شركة فايزر بحلول يوم الجمعة وقال إنه يجب أن يستعد للاستقالة إذا لم يكن كذلك.

وتم إبلاغ هان بذلك خلال محادثة هاتفية يوم الجمعة حسب "رويترز".

وصرح المسؤول لـ "رويترز" بأن تعليق ميدوز بشأن الاستقالة "لم يكن خطا أحمر"، لكنه كان أكثر من مجرد استهزاء قصد حث "إدارة الغذاء والدواء على التصرف بسرعة وإنجاز المهمة ووقف التأخيرات".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن البيت الأبيض امتنع عن التعليق.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أفادت بأنه من المتوقع إصدار ترخيص لقاح شركة فايزر، مساء الجمعة، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وكشفت مصادر للصحيفة أن إدارة الغذاء والدواء تعمل على تسريع الجدول الزمني لإصدار تصريح طارئ للقاح كورونا، من شركة فايزر، بهدف إصداره بحلول مساء الجمعة، بعد مخطط أن يتم انتهاء من هذه الخطوة يوم السبت.

وصباح الجمعة، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة الغذاء والدواء، في تغريدة على "تويتر"، وهاجم مفوض الوكالة ستيفن هان، لعدم الموافقة على لقاح كورونا، بشكل أسرع.

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