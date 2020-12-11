«الوقاية من المخاطر الكهربائية».. ندوة بنقابة المهندسين في الإسكندرية

ناقشت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، خلال ندوة عقدت مساء اليوم، "الوقاية والسلامة الكهربية"، حاضر فيها المهندس المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة، والمهندس محمد أبوزيد، مهندس رقابة جودة، والمهندس عرفة حنفى، عضو لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين ونقابة الإسكندرية.وأوضح المهندس محمد فتح الباب، وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية ورئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، أنواع الوقاية من المخاطر الكهربائية والتي منها: الوقاية الابتدائية، وهى تعتمد على تيار ابتدائي بسيط فى المنزل والمفاتيح الاتوماتيك، والوقاية الثانوية وهى حماية المعدات الكبيرة وزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.وأضاف أن هناك مكونات للشبكة الكهربائية، تبدأ من محطات التوليد والنقل والتوزيع ثم تغذية المنازل، مشيرًا إلى أن الحفظ من المخاطر تكون فى كافة المراحل، للحفاظ على جودة وسلامة التيار الكهربائى للمعدات حتى يصل بشكل آمن إلى المواطنين فى المنزل والحماية من الصعق.ومن جانبه أكد المهندس محمد أبوزيد مهندس رقابة جودة، على الأخطار الكهربائية واحتياطات الأمن والسلامة في المنزل، وأسباب الشرز الكهربائى، فصل وتوصيل الأحمال دون مراعاة عوامل الأمان.وتحدث عن مخاطر الكهرباء الإشعاعية، والأكثر خطورة على الإنسان والتى تسبب أمراض السرطان ولها تأثير بيولوجي، والأشعة الفوق البنفسجية وتأثيرها على العين التي تصل إلى تدمير الشبكية، مشيرًا إلى الخطوات الواجب اتباعها لمنع حدوث صواعق كهربائية.وأكد المهندس عرفه حنفى، مهندس كهربائي، على المخاطر الكهربائية في المنزل والجامعات والسيارة وكيفية الوقاية منها، كما حذر من الاستخدام غير الصحيح للمشترك الكهربائى والذى يزيد علي الأحمال الكهربائية المستخدمة مما يسبب ماسا كهربائيا وحوادث المنزل.وشدد على ضرورة إطفاء الموبايل وشحنه ليلا خارج غرفة النوم نظرًا لارتفاع الحوادث الخاصة بشحن الموبايل وانتفاخ البطارية مما يسبب كوارث، موضحا أن توزيع الأحمال فى الشقة السكنية فى مرحلة التشطيبات من الخطوات الهامة للحفاظ على سلامة سكانها والأجهزة الكهربائية.كما تحدث عن مخاطر الأفراد من الأعطال الكهربائية، بالإضافة إلى طرق وقاية المعدات من الأعطال الكهربائية والتى يتعرض لها المهندس أثناء عمله.