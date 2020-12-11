غدًا.. تكريم زينة كأفضل ممثلة سينمائية في مهرجان «نجم العرب»

تستعد النجمة زينة، لتكريمها غدا السبت بمهرجان "نجم العرب" والمقرر إقامته في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث حصلت بتصويت الجمهور العربي كأفضل ممثلة سينمائية عن فيلم 'الفلوس'.وظهرت زينة، مؤخرا بإطلالة ساحرة كعادتها في الظهور القليل ولكن مميز، وللمرة الأولى ترتدي زينة من مصمم أزياء حيث أنها عادة ما ترتدي من ماركات عالمية ولكن هذه المرة ارتدت الفستان من تصميم المصمم المصري "أحمد عبد الله".وظهرت بفستان أبيض مناسب لبشرتها التان وعقد ألماظ وأسدلت شعرها بأنامل صالون محمد الصغير، ومكياج ناعم من علاء التونسي، وكانت في قمة تألقها.من ناحية أخرى، قدمت زينة، في موسم رمضان 2020، مسلسل "جمع سالم" بالإضافة لفيلم "الفلوس" مع النجم تامر حسني، وحقق نجاحا كبيرا بعد طرحه في السينمات.