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محافظات

«تضامن بني سويف» تسعى للم شمل عم أحمد بائع المناديل وزوجته

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:27 م
تضامن بني سويف
تضامن بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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توجهت لجنة مختصة من التضامن الاجتماعى ببنى سويف، اليوم الجمعة، لمكان المواطن "عم أحمد" الذي تداولت صورته "أمس" على مواقع التواصل الاجتماعي لمروره بظروف إنسانية صعبة، بعدما وجه على الفور المحافظ بالبحث عنه ورعايته هو وابنته "ملك".

وأكدت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن ببنى سويف أنه تم إحضار المواطن واستضافته بمركز الضيافة التابع للتضامن لحين الانتهاء من إجراءات تجهيز الشقة التى قامت بتوفير قيمة إيجارها "جمعية وطني أولا" ضمن لجنة توحيد جهود المجتمع المدنى، بجانب توفير معاش شهري قيمته 2000 جنيه، وقيام التضامن بصرف مساعدة عاجلة للمواطن لحين الانتهاء من إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة.

وأضافت أبو زيد أنه جاري التواصل مع زوجته للم شمل الأسرة التي تتكون من ٥ أطفال والزوج والزوجة حيث يوجد بينهم خلاف أسري، بجانب أن التضامن ستقوم بتوفير زيّ مدرسي وأدوات مدرسية للطفلة ملك (الصف الثالث الابتدائي).

يذكر أنه فور تداول قصتهما على السوشيال ميديا كلف المحافظ الجهات المختصة من فريق التدخل السريع بمديرية التضامن والوحدة المحلية، للتوصل والتواصل مع "عم أحمد" لبحث حالته وتوفير ما يلزم لإعاشته وتقديم الرعاية والدعم المطلوب له وابنته.

وبدأ الفريق المكلف من التضامن والوحدة المحلية بالبحث عن المواطن "عم أحمد " حيث تم التوجه أولًا إلى مديرية الكهرباء بمدينة بني سويف وهو المكان الذي تمت الإشارة إليه في البوست المتداول، كما تم التواصل مع صاحب أول بوست أشار إلى حالة المواطن، حتى تم العثور عليه بقرية طنسا بني مالو مركز ببا.

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