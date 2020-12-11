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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميدو يحتفل مع الخطيب وحسن حمدي بـ«ثلاثية الأهلي»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:47 م
جريدة الدستور
علي عواد
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وصل مساء أمس الخميس على رحلة مصر للطيران الداخلية رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ويرافقه كلًا من حسن حمدي وفرج عامر وأحمد حسام ميدو، لقضاء رحلة استجمام بأحد المنتجعات السياحية الفاخرة بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة.

واستقل الخطيب ورفقاؤه لنش بحري في رحلة صيد "مبيت" داخل البحر استغرقت ما يقرب من 8 ساعات وأقاموا حفل شواء السمك على متن المركب، احتفالات ببطولات الأهلي الثلاث الأخيرة والتي فاز في إحداها على نادي الزمالك.

وأكد مصدر خاص بمطار الغردقة أن الخطيب والمرافقين له وصلوا دون ذويهم في رحلة خاصة جمعتهم دون اصطحاب ابنائهم أو زوجاتهم، مؤكدًا أنهم وصلوا علي متن طائرة الشركة الوطنية مصر للطيران في الثانية عشرة صباح الجمعة.

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