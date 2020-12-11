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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يطرح مناقصة لبناء ميناء في الصحراء الغربية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:46 م
المغرب
المغرب
وكالات
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دعت وزارة التجهيز المغربية، الجمعة، إلى تقديم عروض لبناء ميناء في الداخلة، وهي مدينة بالصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقالت في بيان إنه من المقرر إغلاق المناقصة في 28 يناير 2021.

تقول الحكومة إن الميناء سيتكلف ما يصل إلى مليار دولار وسياعد في تعزيز الروابط البحرية والتجارة بين المغرب وسائر أفريقيا.

جاءت المناقصة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عزمها فتح قنصلية بالمدينة الواقعة على ساحل الأطلسي، لتنضم بذلك إلى حوالي 17 دولة عربية وأفريقية لها بالفعل بعثات دبلوماسية في الصحراء الغربية.

يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا أصيلا من أراضيه. وتسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لتأسيس دولة مستقلة هناك.

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