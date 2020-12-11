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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء المرحلة الثانية لسداد الاشتراكات التأمينية الإثنين

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:47 م
الهيئة القومية للتأمينات
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
ولاء جمال
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أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ المرحلة الثانية من قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، الاثنين المقبل.

وأضافت الهيئة أنّ من يسدد أصل الاشتراكات خلال تلك المرحلة سيتم إعفاؤه من 70% من المبالغ الإضافية، مناشدا جميع الشركات بالمبادرة والاستفادة من الإعفاء.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، نص على أنّ من سدد أصل الاشتراكات المتأخرة عليه قبل صدور القانون، سيتم إسقاط المبالغ الإضافية له.

وحدد القانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى، بينقما انطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، ويتم العمل بها حاليا وتنتهي في 14 ديسمبر، وتكون نسبة الإعفاءات بها 70%.

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