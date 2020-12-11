وفيات كورونا في البرتغال تصل لرقم قياسي

أعلنت البرتغال اليوم الجمعة، تسجيل 95 وفاة مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19 في أعلى حصيلة في يوم واحد فيها منذ بدء الجائحة، فيما تكافح دول في أنحاء القارة الأوروبية لاحتواء الموجة الثانية من العدوى.يأتي ذلك قبل أسبوع من الموعد المتوقع أن تراجع فيه الحكومة خطط تخفيف القيود المفروضة لاحتواء المرض أثناء عطلات عيد الميلاد.ويقطن البرتغال نحو عشرة ملايين نسمة وسجلت حتى الآن في المجمل 5373 وفاة بالمرض و340287 إصابة بعد تسجيل 5080 حالة جديدة منذ أمس الخميس.