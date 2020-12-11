الكونجرس يجيز فرض عقوبات على أنقرة

أجاز الكونجرس الأمريكي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أنقرة على خلفية اقتنائها لمنظومة الصواريخ الروسية إس 400.وأكد مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير بشكل نهائي مشروع قانون التمويل الدفاعي والذي يتضمن عقوبات على تركيا.وأوضح أن العقوبات الأمريكية على أنقرة ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعدد من رجال الأعمال الأتراك.