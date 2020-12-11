«مصر صحتها أفضل بالسيسى» يتصدر «تويتر» بعد وصول لقاح كورونا

تصدر هاشتاج "مصر صحتها أفضل بالسيسي" قائمة الأكثر تداولًا بموقع "تويتر".أشاد مغردون بقدرة الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إدارة ملف كورونا، حيث برهنت تحركات الدبلوماسية منذ بداية الأزمة إلى مرحلة الحصول على اللقاح من الصين وسط صراع عالمى شرس، عن كفاءتها فى إدارة الملف الصحى للوباء الذى ضرب العالم.واستقبلت مصر اليوم 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية المضاد لفيروس كورونا، كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضيين على أكثر من 3 آلاف متطوع.أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الاتفاق على أن مصر ستكون أول دولة فى إفريقيا تحصل على هذا اللقاح.