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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

للعام السادس.. البيزو الأرجنتيني يقترب من لقب أسوأ عملة في الأسواق الناشئة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال محللون اقتصاديون اليوم الجمعة، إن البيزو الأرجنتيني في طريقه، لأن يحقق لقب أسوأ أداء لعملة في الأسواق الناشئة للسنة السادسة على التوالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن العام الحالي سيكون العام الثامن من بين الأعوام التسعة الأخيرة التي شهدت استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

ويعد هذا اتهام دامغ لعقد من التقلبات والمنعطفات والانتكاسات في السياسة التي تركت الاقتصاد الذي كان غنيًا ذات يوم في حالة من الفوضى.

والأكثر من ذلك، أنه لا توجد نهاية في الأفق لانخفاض البيزو الأرجنتيني في السوق الفورية، حتى مع تحسن التوقعات بالنسبة للأسواق الناشئة في العام المقبل.

ويتوقع العديد من المحللين أن تسارع السلطات بخفض قيمة العملة التي تسيطر عليها السلطات يوميا، بعد أن وصل احتياطى النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام.

وقال سيرجي لانا، نائب كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، إن "السؤال الذي يفرض نفسه، هو إلى متى ستواصل الأرجنتين استخدام الاحتياطيات لإبطاء عملية ضبط الأداء.

ورفض متحدث باسم البنك المركزي التعليق على أداء البيزو أو خطط سياسة البنك لعام.2021

وانخفض البيزو بنسبة 2ر27% إلى 82 بيزو مقابل الدولار منذ ديسمبر الجاري، وسوف يخسر البيزو نحو 30% على مدى العام بأكمله إذا حافظ البنك المركزي على سياسته المتمثلة في السماح بتخفيض قيمته بنسبة 1ر0 إلى 2ر0% في اليوم، وذلك مقارنة مع انخفاضات الليرة التركية بنسبة 3ر24% والريال البرازيلي بنسبة 7ر20%حتى الآن هذا العام.

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