«الصحة»: عقدنا اتفاقًا لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة تعمل على أكثر من مسار بالنسبة للقاح فيروس كورونا المستجد، وسنحصل على كميات أخرى من اللقاح، مشيرة إلى أن كل خطوات مصر مؤخرًا عظيمة وكبيرة فى كل المجالات وصحة المصريين وأمانهم مسئولية كبيرة.وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية دى إم سى، أن الدولة تتفاوض مع شركة أسترازينيكا، وتم عقد اتفاق مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات الذي سيوفر لنا 20 مليون جرعة.وأوضحت وزيرة الصحة أن متوسط الأعمار فى مصر 73 عامًا بالنسبة لكبار السن.وتابعت، أن مصر ستتعامل مع أكثر من لقاح واللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا هي من ستحدد أى تطعيمات نتعاقد معها، مشيرة إلى أن اللقاح الصيني أثبت فاعلية، موجهة الشكر إلى دولة الإمارات لحرصها لإمداد مصر بجرعات اللقاح.