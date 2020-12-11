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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 542 إصابة بكورونا و11 وفاة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:08 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، إنه تم تسجيل 542 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة في يوم واحد.
وأضاف فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 91 ألفا و121 حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 2575 حالة وفاة.
وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 59 ألفا و590 حالة، بعد شفاء 455 حالة خلال يوم واحد، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، لافتا إلى وجود 46 مصابا في العناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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