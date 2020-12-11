يحيى عسكر يكتب: وداعًا نبيل فاروق.. صاحب الأسطورة التى حطمت المستحيل

كان يوم الأربعاء الماضي.. يومًا حزينًا للغاية على عدة أجيال من أبناء مصر والوطن العربي من كهل في بداية عقده الخامس إلى فتى على عتبة الشباب واكتمال العقد الثاني من عمره.فقد تشاركوا جميعًا مشاعر مختلطة ما بين الحزن والرفض والذهول من خبر وفاة الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق.. الذي أثرى المكتبة والأدب العربي بكتاباته الخالدة في عالم المخابرات والأدب البوليسي والخيال العلمي.لم يصدق مريدو وقراء عراب الشباب الأول أن من أحيا في وجدانهم شخصيات الأبطال أدهم صبري ن-١ رجل المستحيل.. والرائد نورالدين بطل المخابرات العامة المصرية.. وفارس رمز صمود الأندلس .. قد صمت ولن يحكى لهم أسطورة وطنية جديدة.. تعيش وتثمر آمالًا وطموحات كبيرة.البعض ظل في حالة عدم تصديق حتى رأى اليوم نعي جهاز المخابرات العامة المصرية للعظيم الراحل.. فعلى مدار تاريخ مصر الحديث.. ومنذ إنشاء هذا الجهاز العظيم في خمسينيات القرن الماضي.. قلائل بل نادرون هم من نشر لهم نعي علني.. كونهم شخصيات عامة من خارج الجهاز .. شخصيًا وخلال عمري لم أر سوى نعي الفنان القدير الراحل محمود عبدالعزيز عن رائعته رأفت الهجان التي لو لم يقدم سواها للدراما من أجل الوطن لكفته.واليوم نعي العظيم الراحل الكاتب والمعلم عراب الأجيال منذ منتصف السبعينيات وحتى بداية القرن الحالي.. الدكتور نبيل فاروق.. فاتح أبواب المعرفة والقراءة والعلم وأفق الخيال أمام الشباب.هذا النعي النادر الذي يعد بمثابة وسام خاص لمن قدموا خدمات جليلة لمصر.. ليس فقط رثاء لشخص قدم الكثير والكثير للوطن ولجهاز المخابرات.. بل هو حق يرد إليه في وقت صمته الأخير ليعرف كل من انتقد هذا الرجل يومًا كم كان له من أدوار لا تنسى من أجل بلده.يكفيه أنه أول كاتب عربي من المحيط إلى الخليج استطاع أن يكسر هالة البطل الأجنبي والأمريكي تحديدًا التي سيطرت على العالم في زمنه.. ليخرج أسطورة البطل المصري الوطني عبر سلسلة رجل المستحيل وشخصية أدهم صبري.. الذي أصبح مثلًا يحتذى وقدوة للشباب وفارس أحلام الفتيات ليس في مصر فقط ولكن في كل دول الوطن العربي.وداعًا أيها النبيل الذي أقنع الشباب أن الأسطورة يمكن تحقيقها وأن التميز كان وسيظل وطنيًا مصريًا لا تقف أمامه حدود أو عوائق وتحديات.. وأن أدهم صبري رجل مخابرات مصري حقيقي كان علمًا في مجاله وأنه لم يضف له في رواياته الكثير من الخيال .. وليس لدى قرائه من جميع الأجيال شك أنه قد خرج من بينهم نسخ عدة من أدهم صبري في كل مجال في مصر.. ولا بد أن من بينهم من يعيد بطولات رجل المستحيل الحقيقي محافظًا على أمن مصر الغالية تحت علمها وراية جهاز المخابرات العامة المصرية في مكان ما من العالم بينما تقرأ أنت هذه السطور الآن.لا نقول وداعًا يا صاحب رجل المستحيل .. ولكن نقول هنيئًا لك بما قدمت من معروف وفضل لهذا الوطن ولأجيال كثيرة منه.. وإن كنت قد فارقتنا جسدًا.. فأنت باقٍ معنا علمًا ومعرفة.. وأسطورة أصبحت حقيقية وحطمت المستحيل.