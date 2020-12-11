رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

يحيى عسكر يكتب: وداعًا نبيل فاروق.. صاحب الأسطورة التى حطمت المستحيل

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:00 م
يحيى عسكر
يحيى عسكر
طباعة

كان يوم الأربعاء الماضي.. يومًا حزينًا للغاية على عدة أجيال من أبناء مصر والوطن العربي من كهل في بداية عقده الخامس إلى فتى على عتبة الشباب واكتمال العقد الثاني من عمره.

فقد تشاركوا جميعًا مشاعر مختلطة ما بين الحزن والرفض والذهول من خبر وفاة الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق.. الذي أثرى المكتبة والأدب العربي بكتاباته الخالدة في عالم المخابرات والأدب البوليسي والخيال العلمي.

لم يصدق مريدو وقراء عراب الشباب الأول أن من أحيا في وجدانهم شخصيات الأبطال أدهم صبري ن-١ رجل المستحيل.. والرائد نورالدين بطل المخابرات العامة المصرية.. وفارس رمز صمود الأندلس .. قد صمت ولن يحكى لهم أسطورة وطنية جديدة.. تعيش وتثمر آمالًا وطموحات كبيرة.

البعض ظل في حالة عدم تصديق حتى رأى اليوم نعي جهاز المخابرات العامة المصرية للعظيم الراحل.. فعلى مدار تاريخ مصر الحديث.. ومنذ إنشاء هذا الجهاز العظيم في خمسينيات القرن الماضي.. قلائل بل نادرون هم من نشر لهم نعي علني.. كونهم شخصيات عامة من خارج الجهاز .. شخصيًا وخلال عمري لم أر سوى نعي الفنان القدير الراحل محمود عبدالعزيز عن رائعته رأفت الهجان التي لو لم يقدم سواها للدراما من أجل الوطن لكفته.

واليوم نعي العظيم الراحل الكاتب والمعلم عراب الأجيال منذ منتصف السبعينيات وحتى بداية القرن الحالي.. الدكتور نبيل فاروق.. فاتح أبواب المعرفة والقراءة والعلم وأفق الخيال أمام الشباب.

هذا النعي النادر الذي يعد بمثابة وسام خاص لمن قدموا خدمات جليلة لمصر.. ليس فقط رثاء لشخص قدم الكثير والكثير للوطن ولجهاز المخابرات.. بل هو حق يرد إليه في وقت صمته الأخير ليعرف كل من انتقد هذا الرجل يومًا كم كان له من أدوار لا تنسى من أجل بلده.

يكفيه أنه أول كاتب عربي من المحيط إلى الخليج استطاع أن يكسر هالة البطل الأجنبي والأمريكي تحديدًا التي سيطرت على العالم في زمنه.. ليخرج أسطورة البطل المصري الوطني عبر سلسلة رجل المستحيل وشخصية أدهم صبري.. الذي أصبح مثلًا يحتذى وقدوة للشباب وفارس أحلام الفتيات ليس في مصر فقط ولكن في كل دول الوطن العربي.

وداعًا أيها النبيل الذي أقنع الشباب أن الأسطورة يمكن تحقيقها وأن التميز كان وسيظل وطنيًا مصريًا لا تقف أمامه حدود أو عوائق وتحديات.. وأن أدهم صبري رجل مخابرات مصري حقيقي كان علمًا في مجاله وأنه لم يضف له في رواياته الكثير من الخيال .. وليس لدى قرائه من جميع  الأجيال شك أنه قد خرج من بينهم نسخ عدة من أدهم صبري في كل مجال في مصر.. ولا بد أن من بينهم من يعيد بطولات رجل المستحيل الحقيقي محافظًا على أمن مصر الغالية تحت علمها وراية جهاز المخابرات العامة المصرية في مكان ما من العالم بينما تقرأ أنت هذه السطور الآن.

لا نقول وداعًا يا صاحب رجل المستحيل .. ولكن نقول هنيئًا لك بما قدمت من معروف وفضل لهذا الوطن ولأجيال كثيرة منه.. وإن كنت قد فارقتنا جسدًا.. فأنت باقٍ معنا علمًا ومعرفة.. وأسطورة أصبحت حقيقية وحطمت المستحيل.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد دافئ والعظمى في القاهرة 24

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

بعد أزمة قناة الزمالك أمس.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس عقب صلاة الجمعة (صور)

مع قرب موعدها.. تعرف على ضوابط وتاريخ الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة

الصور

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

الأكثر قراءة

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

السيسي يوجه بتوفير شقة لفتاة سيناء الكفيفة «ميزار عبدالله»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

مسيرة النجاح لمتحدى الإعاقة على مائدة صالون «المرأة الإفريقية»

الإثنين.. منصورة عزالدين تناقش «بساتين البصرة» بمكتبة مصر الجديدة

مثقفون يكشفون لـ «الدستور».. حكاية أول مرة كتابة

«الحرف التراثية المصرية عبر التاريخ».. جلسة حوارية بملتقى بورسعيد