غدًًا.. استئناف إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي

تستكمل محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي غدا السبت، محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد بهي الدين وعضوية المستشارين ادهم البطريق وكريم عثمان وأمانة سر محمد صبحي.وكشفت التحقيقات أنه خلال الفترة من 1 يناير 2000، حتى 30 سبتمبر 2002 بدائرة بولاق أبوالعلا محافظة القاهرة، وبصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بإحكام الخصم تحت حساب الضريبة "مؤسسة الأهرام الصحفية"، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل، والتي تزيد علي عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالأوراق مبلغ 8.403.639 جنيه.