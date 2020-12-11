رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رفع القمامة بالمدن والمراكز

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:12 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
قامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود برفع (٩) أطنان من القمامة، حيث رفعت الوحدة المحلية بقرية ميت عساس (٥) أطنان من القمامة بالطريق السريع "سمنود المنصورة" من محلة خلف إلى ميت عساس، كما قامت الوحدة المحلية لقرية ميت بدر حلاوة برفع (٤) أطنان من القمامة، وفي مركز ومدينة طنطا شنت الوحدة المحلية بقرية سبرباى حملة نظافة شاملة ومسح للأتربة بشوارع القرية.

وفي حي أول المحلة الكبرى، قام قطاع النظافة بأعمال النظافة اليومية بالعمالة والمعدات اللازمة لرفع وتفريغ حاويات القمامة وتطهيرها ورفع أكوام القمامة وتطهيرها من نقاط تجميع القمامة بمناطق (نعمان الأعصر - السكة الوسطى - الوراقة - سوق اللبن - سوق الحدادين - جاويش - منشأة السلام - محب - الرجبي - الزهراء - جلال الدين - الزراعة - ميدان البهلوان - الصهريج وطريق دمرو).

وفي ذات السياق، تم اليوم تنفيذ حملة نظافة موسعة بمدينة كفر الزيات بشارع الكورنيش بدايةً من الشركة المالية حتى الطريق السريع "الإسكندرية- القاهرة" من كنس ورفع القمامة والمخلفات والأتربة، بالإضافة إلى مسح الطريق وقص البوص من خلف سور الكورنيش، وذلك بخلاف أعمال النظافة اليومية لجهاز النظافة بجمع القمامة من نقاط التجميع بشوارع المدينة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأهمية استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات من جميع شوارع المحافظة، ولا يزال العمل مستمرًا في جميع أنحاء المحافظة حرصًا على صحة المواطنين، وحفاظًا على الشكل الجمالي للمحافظة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد استجابة السيسي لها.. كفيفة سيناء لـ«الدستور»: الرئيس سند المحتاجين

«خفيفة ومتوسطة وغزيرة».. خريطة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

طريقة إضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

«الزراعة» تُعلن موافقة الإمارات على استيراد الماشية الحية رسميًا

الصور

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

الأكثر قراءة

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

حوافز مجزية.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»

السيسي يوجه بتوفير شقة لفتاة سيناء الكفيفة «ميزار عبدالله»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

مسيرة النجاح لمتحدى الإعاقة على مائدة صالون «المرأة الإفريقية»

الإثنين.. منصورة عزالدين تناقش «بساتين البصرة» بمكتبة مصر الجديدة

مثقفون يكشفون لـ «الدستور».. حكاية أول مرة كتابة

«الحرف التراثية المصرية عبر التاريخ».. جلسة حوارية بملتقى بورسعيد