تركيا تسجل 32 ألف إصابة بكورونا

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة روسية إخبارية، اليوم الجمعة- أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد 15 ألفا و977.





وفرضت الحكومة حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، وإغلاقا في نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات، حيث تحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 32 ألفا و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي يومي منذ انتشار الجائحة في البلاد.