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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 3035 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:13 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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ذكرت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنه تم تسجيل 3 آلاف و35 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 394 ألفا و564 حالة.

وأفادت الوزارة- في بيان اليوم- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و766 ألفا و505، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضافت أنه تم تسجيل 50 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و542 حالة، كما تم تسجيل 3 آلاف و887 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 349 ألفا و821.

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