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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

294 إصابة بكورونا فى الكويت

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:09 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 145789.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 66 تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 310 حالات شفاء من المصابين، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 141569 حالة.

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