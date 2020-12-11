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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا توقف سلسلة 5 أسابيع من المكاسب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:21 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، لتنهي أسبوعا محموما على انخفاض بفعل مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لعودة وتيرة إصابات جائحة كوفيد-19 للتصاعد ومصير اتفاق التجارة المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، مواصلا الخسائر بعد توقعات اقتصادية سلبية لعام 2021 من البنك المركزي الأوروبي دفعته للنزول أمس الخميس.

وكسر المؤشر سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، ليهبط واحدا بالمئة هذا الأسبوع، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الذي رفع احتمالات خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق تجارة.

ومع انخفاض عائدات السندات الأوروبية، واصلت أسهم البنوك نزولها. وفقد المؤشر الرئيسي الإسباني الذي تشكل أسهم البنوك ثقلا عليه 1.5 بالمئة، في حين تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن
للمرة الأولى في تسع جلسات.

وكان تراجع سهم شركة صناعة الأدوية سانوفي أربعة بالمئة ذي التأثير الأكبر، وذلك بعد أن قالت إن اللقاح المحتمل لكوفيد-19 الذي طورته مع جلاكسو سميث كلاين أبدى استجابة مناعية غير كافية في
التجارب السريرية. وانخفضت أسهم جلاكسو 0.3 بالمئة.

وخسر قطاع الاتصالات في أوروبا 2.8 بالمئة، مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من عشرة أسابيع.


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