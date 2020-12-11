لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة.وكلف وزير الأوقاف، هدى فؤاد يوسف بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط.وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان الجمعة، أن ذلك جاء في إطار اهتمامها بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل.