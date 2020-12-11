«صحة أسوان» توقع الكشف المجاني على 4452 مواطنًا بالمجان (صور)

أجرى الكشف الطبي بواسطة القوافل الطبية والعلاجية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، على 4452 مواطنا بالمجان، بقريتين خريت 1 بمركز نصر النوبة، وقرية الشهامة بمركز ادفو، واستمرت لمدة يومين في كل قرية.وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.